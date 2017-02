Napoli Atalanta streaming gratis e in italiano

Dopo la bella vittoria in casa del Chievo, il Napoli non vuole arrestarsi contro l'Atalanta, un avversario che storicamente ha creato sempre grandi problemi al club partenopeo e che anche in questa gara potrebbe creare serie difficoltà a Sarri e compagni. Il Napoli non vive un momento semplice: la sconfitta subita in casa del Real Madrid in Champions League ha riaperto frizioni tra il presidente De Laurentiis e Sarri, con il primo che pretende un turn over maggiore e nuove soluzioni tattiche. Il tecnico ex Empoli ha un altro anno di contratto ma di fatto le strade potrebbero anche dividersi in modo clamoroso. L'Atalanta invece vive una situazione molto più serena, infatti gli orobici puntano a grandi passi a conquistare un posto in Europa League.

Napoli Atalanta: come arrivano le squadre

Gli azzurri tornano in campo dopo aver realizzato tre gol domenica scorsa per il riscatto dopo la notte di Madrid e in vista del ritorno di Champions League. Il Napoli omaggia uno dei suoi simboli, Massimo Troisi e nel ricordo del suo compleanno, si è regalato una bella vittoria da cercare di replicare. Il Napoli di Verona contro il Chievo è pronto a far quello che sa fare, giocare e divertirsi e vincere. Gli azzurri sono partiti bene e il Chievo, che non deve chiedere molto al campionato, ha lasciato giocare. Sarri ha deciso 4 cambi e subito in campo c'è stato Pavoletti. E anche questa volta si prospetta un discreto ricambio proprio in vista del ritorno di coppa. Insigne, in grande stato di forma, è l'elemento chiave su cui puntare in questa cruciale fase della stagione. Sarri ha impiegato Milik nella ripresa e potrebbe fargli di nuovo vedere l'erba.

Napoli Atalanta: dove vedere in streaming

