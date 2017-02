Napoli Atalanta streaming: come e dove vedere

A pochi giorni dal match di Champions League che vale un pezzo di stagione, il Napoli è chiamato a vincere contro l’Atalanta al San Paolo per conservare la terza posizione e magari sperare nel sorpasso ai danni della Roma. I partenopei sono reduci dalla vittoria rimediata a Verona contro il Chievo e in campionato viaggiano a vele spiegate. Non sembrano esserci difficoltà nel percorso verso la partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions League: un traguardo di prestigio, oltre che remunerativo, che il Napoli vuole raggiungere a tutti i costi. In settimana si sono anche registrate delle voci di un possibile divorzio tra Maurizio Sarri ed il Napoli alla fine della stagione, ma tutto sarà senza dubbio deciso in seguito al piazzamento.

Napoli Atalanta formazioni e precedenti

Tempo di turn over per il Napoli, con Sarri chiamato ad ascoltare e a dare seguito alle indicazioni di De Laurentiis. Zielinski, Diawara, Maksimovic, Rog e Tonelli sono in fin dei conti giocatori di qualità per una rotazione tra Serie A e Champions League. E in questa girandola di cambi troverà posto anche il polacco Milik, ormai recuperato dallo stop, ma con pochi minuti nelle gambe. Ma se c'è un reparto che non preoccupa è l'attacco: sono 14 i risultati utili di fila in campionato del Napoli, a segno ormai da 18 partite. Ma se c'è in realtà un uomo di cui gli azzurri non possono fare a meno è Callejon: nove assist vincenti fino a questo momento, gol a parte. Nessuno in campionato come lui. E pensare che la scorsa stagione poteva andare via, ma Sarri ci mise poco a convincerlo. Su 45 partite nella A a girone unico, azzurri in vantaggio 32-4, L'ultimo successo dei nerazzurri risale al 2012. Nella scorsa stagione finì 2-1 per i padroni di casa, in gol Higuain e Albiol. Procede nel frattempo la prevendita per la gara di sabato sera (inizio ore 18) contro l’Atalanta: fino a ieri pomeriggio, il dato, compreso gli abbonati, parlava di circa trentasettemila spettatori. Lecito immaginare che si supererà quota quarantamila.

Napoli Atalanta streaming per vedere l'incontro

Napoli Atalanta viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam, collegandosi via browser all'apposita pagina web o scaricando l'app dedicata. Ma è disponibile anche Now TV che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Napoli Atalanta anche a chi non è abbonato. Tra l'altro, le gare possono essere viste anche attraverso il Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi. In aggiunta, diverse emittenti straniere hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi trasmettono online lo streaming sui siti Internet.

Occorre far presente come alcune sentenze abbiano dichiarato l'illegittimità di questa procedura mentre altre sono state di parere opposto. In attesa di maggiore chiarezza, questi spazi web non sono comunque spesso facilmente raggiungibili per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei confini nazionali. Comunque è possibile fare un tentativo con Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Segnaliamo infine lo streaming con i siti dei bookmaker. Non è detto che siano visibili tutte le partite, compresa Napoli Atalanta, per via di blocchi geografici. E comunque esistono limiti, come quelli relativi alla registrazione, alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi.