Inter Empoli streaming. Dove vedere

La squadra di Pioli cerca tre punti per voltare pagina dopo la sconfitta della scorsa settimana. In questo momento infatti i nerazzurri hanno sei punti di svantaggio dal Napoli e la conquista di un posto per la Champions League continua a essere l'obiettivo, per quanto difficile. Nonostante la delusione della sconfitta con la Juventus, ci sarà un'ottima presenza di pubblico al Meazza per questa gara interna contro l'Empoli, a dimostrazione dell'attaccamento dei tifosi interisti ai loro colori. Le prossime due giornate di campionato serviranno per capire chi davvero è da Inter e merita la riconferma anche per la prossima stagione e chi invece non farà più parte del progetto nerazzurro. L'Empoli con i suoi 22 punti ha conquistato tiene a debita distanza le posizioni che scottano anche se a conti fatti, la posizione di classifica non è per nulla soddisfacente. Demerito delle squadre che stanno dietro.

Inter Empoli formazioni, ultime notizie e polemiche

Sono tanti gli uomini di cui Pioli dovrà fare a meno, dagli squalificati Icardi e Perisic all'infortunato Brozovic passando per l'influenzato Andreolli. Inter che scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Gagliardini e Kondogbia in mediana, mentre in avanti Eder e Candreva si occuperanno di supportare Palacio. L'attaccante argentino cerca altre reti per migliorare il suo bottino italiano. In difesa spazio a Medel visto che Murillo non sta offrendo le giuste garanzie. Inoltre potrebbe esserci spazio anche per Ansaldi sulla corsia sinistra di difesa. Nell'Empoli invece spazio al classico undici, tranne Bellusci squalificato, con El Kaddouri dietro le due punte Pucciarelli e Mchedlidze.

Ora che l'Inter sta tornando una potenza calcistica la brace della rivalità con la Juventus ha riacceso le fiamme. Elkann è il primo a congratularsi con i progressi tecnici dell'Inter, ma sulla attuale superiorità bianconera non ha dubbi. Più ancora che sul campo, le schermaglie si trasformano in frecciate velenose tra i due club. Dopo le accuse nerazzurre per i presunti rigori negati allo Stadium domenica scorsa, con le azioni incriminate trasmesse dal canale dell'Inter e le stoccate del direttore generale bianconero Beppe Marotta, è infatti sceso in campo John Elkann. Il presidente di Exor ha scagliato un dardo intriso di sarcasmo, parlando di incapacità dell'Inter a non sapere perdere," anche se dovrebbe essere abituata".

Inter Empoli streaming: vari modi per vedere

Ci sono vari modi per modi per vedere gratis lo streaming di Inter Empoli. Perché ad esempio non provare con i siti dei canali satellitari che trasmettono già la diretta radiotelevisiva. Alcuni chance con cui tentare sono il canale austriaco ORF, quello canale svizzero RSI La2 o Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). C'è sempre Sky con la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare. Il costo di Inter Empoli è di 9,99 euro e in questo momento è in vigore la promozione che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le gare di calcio. E ci sono i siti dei bookmaker, anche se al pari di quanto avviene con i portali dei dei canali satellitari, non è così sicuro riuscire a vedere le gare in live streaming, compresa Inter Empoli, poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito a suon di puntate.