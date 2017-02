Inter Empoli streaming live gratis diretta

Nonostante la sconfitta di domenica scorsa, in casa Inter si respira aria di riscatto. Il vero grande obiettivo è il terzo posto, per tornare almeno a giocare i preliminari di Champions League, e per conquistarlo occorre un rendimento più continuo, soprattutto in trasferta. La squadra di Pioli non si vuole arrendere e accontentare del quarto o del quinto posto, che assicura almeno l'accesso diretto alla prossima Europa League. Un'Inter che in questo girone di ritorno vuole mantenere un buonissimo rendimento, a iniziare dalla sfida contro l'Empoli. Ora per la squadra di Pioli c'è da pensare solo a battere i toscani per riprendere la marcia e pensare al futuro. L'Empoli è per ora salvo, ma più per il pessimo rendimento di chi le sta sotto che per meriti propri. L'obiettivo di Martusciello è riuscito a guidare l'Empoli verso la terza salvezza consecutiva.

Inter Empoli formazioni e stato di forma

L'Inter scenderà in campo con il classico 4-2-3-1, un modulo che negli ultimi mesi ha dato ottimi risultati. In porta spazio ad Handanovic, mentre in difesa ci sarà la novità Medel, visto che Murillo non è sempre stato convincente. In mediana spazio per Gagliardini e Kondogbia, mentre in avanti giostrerà Palacio, insieme a Eder e Candreva. Alle loro spalle potrebbe piazzarsi Banega. Nell'Empoli c'è un solo grande dubbio, Mchedlidze o Maccarone.

Il campionato in Italia è più tattico e tecnico, la qualità dei giocatori è molto alta. Così Trent Lucas Sainsbury, nuovo difensore australiano dell’Inter, nel corso di una chat con i tifosi nerazzurri su Twitter. Sull'accoglienza ricevuta ad Appiano, il neo interista ha speso parole di elogio per tutti. Per quanto riguarda le prime impressioni avute dai compagni, Sainsbury ha dichiarato che il gruppo è unito, sono tutti molto allegri e vanno d'accordo tra loro. Insomma, si tratta di una bellissima esperienza e in un grande club come l'Inter ci sono grandi responsabilità. Il giovane difensore australiano è consapevole che trovare spazio non sarà facile e per farlo ha una ricetta: dimostrando le sue qualità, sperando che l'allenatore possa sceglierlo e farlo giocare. Nel frattempo ha ricevuto l'accoglienza calorosa dei sostenitori interisti sul web. Alla domanda su chi sia il suo giocatore preferito fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Sainsbury ha spiazzato davvero tutti scegliendo Eden Hazard.

Inter Empoli streaming: come vedere il live gratis

La partita Inter Empoli sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Per non abbonati c'è Now TV, sempre di Sky, che non richiede alcun abbonamento, ma un impegno di spesa di a 9,90 euro. Anche l'operatore telefonico Tim dà l'opportunità di vedere in diretta la gara su tablet e cellulare. Da aggiungere ai metodi sopra elencati, diversi canali austriaci, svizzeri e tedeschi che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano mandano live lo streaming sui propri siti web. Infine, altre possibilità per lo streaming di Inter Empoli passano dai siti dei bookmakers.