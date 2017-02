Bologna Milan streaming per vedere

Un Milan a caccia dell'Europa anche se reduce da tre sconfitte consecutive. Il Bologna che ha bisogno di tre preziosi punti per disputare un campionato con maggiore serenità. I felsinei di Roberto Donadoni macinano gioco e risultati e puntano alla salvezza, ma con evidenti limiti strutturali per compiere il salto di qualità. L'avversario del Bologna sarà la squadra che ha cambiato la vita di Donadoni, ossia il Milan, con il quale l'ex tecnico della Nazionale ha vinto tutto. Ora però questo è un altro Milan, un Milan che naviga a fatica tra il settimo e l'ottavo posto con 37 punti e che deve conquistare la posta piena per entrare almeno in Europa League.

Bologna Milan formazioni e ultimi dubbi

Vincenzo Montella sa bene che la sua squadra vive un momento molto difficile, con tre KO nelle ultime tre gare. A Bologna il tecnico campano deve vincere a tutti i costi. I dubbi di formazione sono tre, uno per reparto: Calabria o Vangioni come esterno basso di sinistra, Pasalic o Bertolacci in mediana, Bacca o Lapadula in attacco insieme a Suso e Deulofeu. Dubbi anche per Donadoni che deve fare a meno dello squalificato Masina. In particolare è il centrocampo da mettere a punto. Il solo sicuro di giocare dal primo minuto è Dzemaili. Per il resto ballottaggi tra Pulgar e Viviani e tra Rizzo e Di Francesco nell'ambio del solito schieramento tattico del 4-3-3 con l'ex Destro a guidare il reparto offensivo.

Bologna Milan streaming: come vedere la partita

Non è affatto difficile vedere in streaming Bologna Milan. Non ci sono problemi per chi decide di optare per Premium Play, il servizio per il live streaming messo a punto da Mediaset Premium, anche se solo per abbonati. Sky mostra più varietà: c'è Sky Go, solo per abbonati, con cui vedere in diretta live i match della Serie A, tra cui Bologna Milan. Ma c'è anche Now TV, la piattaforma web accessibile da tutti senza obbligo di contratto. L'impegno di spesa richiesto per un solo match è di 9,99 euro, ma allo stesso prezzo sono disponibili anche ticket e pass mensili o settimanali con cui ampliare le occasioni di live streaming. Tra l'altro per 14 giorni è possibile provare gratuitamente il servizio, passaggio importante anche per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Ma poi ci sono anche i siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi delle gare della Serie A. Non è così scontata la ricezione di Bologna Milan anche perché non tutti sono equipaggiati con la tecnologia per la diretta live sui rispetti portali. In ogni caso è possibile fare un tentativo in Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Germania con ZDF, Francia con D8, Grecia con ERT, Estonia con TV6, Ungheria con Magyar Televízió, Georgia con GPB. Da segnalare anche l'occasione delle partite in streaming con i portali dei bookmaker, ma con alcuni limiti. Come quelli relativi alla non proposizione di tutte le gare, occorre mettere in conto che questa opportunità è di solito riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online.