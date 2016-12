Roma Chievo streaming gratis live migliori siti web. Dove vedere

AGGIORNAMENTO: E' sempre dopo un anno una Roma che cerca di rimanere al secondo posto con il Napoli che la insegue e la Juve in fuga come racontavamo nell'articolo sotto. La storia si ripete. E sotto come si può vedere in streaming la sfida

La volata della Roma per il 2° posto

A 180 minuti dal termine del campionato la Roma di Luciano Spalletti crede ancora nel 2° posto che garantirebbe ai giallorossi l'accesso diretto alla prossima Champions League senza passare dai preliminari. I capitolini si trovano attualmente al 3° posto della classifica a quota 74 punti ed hanno 2 lunghezze da recuperare sul Napoli che domenica sarà impegnato sul campo del Torino. La Roma arriva a questa partita con una serie aperta di 15 risultati utili consecutivi (12 vittorie e 3 pareggi) e nelle ultime giornate di campionato è stata spinta da un grandissimo Francesco Totti.

Il Chievo non ha più niente da chiedere al campionato

A 2 giornate dal termine, con la salvezza ormai acquisita a tempo, il Chievo attende solo la fine di un'altra ottima stagione nel corso della quale gli scaligeri si sono tolti delle belle soddisfazioni. La squadra allenata da Maran si trova attualmente al 9° posto in classifica con 49 conquistati in 36 partite (13 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte), ed è reduce dallo scialbo pareggio interno (0-0 il finale) ottenuto sabato scorso contro la Fiorentina.

Le formazioni dell'Olimpico

Nella Roma mister Spalletti recupera Florenzi (out nell'ultima trasferta contro il Genoa) e potrà quindi contare sulla rosa al completo. L'allenatore di Certaldo manderà in campo i giallorossi con il classico 4-3-3 schierando Szczesny tra i pali, Florenzi terzino destro, Manolas e Rüdiger come difensori centrali ed il francese Digne terzino sinistro. A centrocampo verrà confermato Strootman in regia, con Pjanic e Nainggolan ai suoi fianchi, mentre in attacco dovrebbe restare out ancora una volta Dzeko con Perotti al centro del tridente con El Shaarawy e Salah ai suoi fianchi. Come nelle ultime partite, Francesco Totti verrà mandato in campo a gara in corso. Nel Chievo saranno out per infortunio Dainelli, Frey ed Izco ma sono recuperati Spolli e Meggiorini. Maran manderà in campo la squadra secondo il modulo 4-3-1-2 con Bizzarri tra i pali ed una linea difensiva con Cacciatore a destra, Gamberini (fresco di rinnovo) e Cesar al centro, Gobbi a sinistra. In mezzo al campo i 3 titolari saranno Castro, Radovanovic ed Hetemaj, con Simone Pepe nel ruolo di trequartista alle spalle di Floro Flores e Meggiorini.

Vedere Roma Chievo in streaming

La partita tra Roma-Chievo sarà possibile vederla in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad.

Anche l' operatore telefonico Tim fanno vedere la partita della propria squadra sul cellulare e sul tablet.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Roma-Chievo anche a chi non è abbonato alla tv di Murdoch.

In più, oltre ai sistemi appena proposti, diversi canali stranieri quali che avendo comprato i diritti tv per la Serie A del campionato italiano mandano live lo streaming sui propri siti web.