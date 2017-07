770 2017 scadenza e proroga: prima richiesta ufficiale e come compilare

E' auspicabile anche per il 2017 una proroga della presentazione del 770. Vediamo i dettagli, come funziona e la data di scadenza

Manca poco alla presentazione del modello 770, vediamo data di scadenza e proroga possibile.

Proroga 770

Come data prestabilita la scadenza per il 770 2017 è fissata per il 31 Luglio 2017, ma come è già successo lo scorso anno è possibile che vi sia una proroga della scadenza, verosimilmente come è già accaduto, sarà fissata per il 15 Settembre. E' necessario tuttavia attendere l'ufficialità e al momento non se ne parla.

Vi è stata, comunque, la prima richiesta ufficiale da parte dei commercialisti e dagli operatori di settore che hanno fatto domanda per la proroga sia all'Agenzia delle Entrate che al Ministero dell'Economia.

Non è stata solo richiesta la proroga del 770 2017, ma anche lo Spesometro 2017 nell'ambito delle semplificazioni fiscali.

Al momento non c'è stata ancora risposta ufficiale da parte delle autorità competenti e si spera che non si debba arrivare fino alla fine, vicino alla scadenza perchè sarebbe inutile, ma ultimamente è sempre accaduto così.

Nell'articolo spieghiamo gli adempimenti necessari per il 770, chi può presentare la versione semplificata e cosa inserire all'interno.



770 semplificato

Sono previste novità per il modello 770 semplificato, in particolare in riferimento ai quadri relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dichiarati nella Certificazione Unica e che quindi non devono più essere riportati nel modello 770 semplificato.

La presentazione 770 Semplificato riguarda i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o che nel 2016 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, all’Inps Gestione ex Inpdap e premi assicurativi dovuti all’Inail.

Come compilare 770

Per quanto riguarda la compilazione del modello, che deve essere inviato, ricordiamo, in via telematica alle Entrate attraverso i canali Fisconline o Entratel, nel quadro St devono essere riportati i dati delle i dati delle ritenute operate unitamente ai relativi versamenti e alle eventuali compensazioni effettuate; e nel quadro SX i dati relativi ad eventuali crediti maturati; mentre per quanto riguarda la compensazione dei crediti, il sostituto d’imposta deve applicarla quando opera conguagli a credito per assistenza fiscale o recupera eccedenze di ritenute alla fonte o crediti erogati.

E le compensazioni devono essere indicate direttamente nel modello F24. Altra novità prevista per quest'anno è la possibilità di trasmissione del modello 770 semplificato in due parti: una da parte di chi gestisce gli adempimenti fiscali dei lavoratori autonomi, e una da parte di chi invece gestisce i rapporti lavorativi.

Rinviata al prossimo 15 settembre la scadenza dell'invio del modello 770 2016: non sarà più dunque il termine del 22 agosto da considerare per l'invio del modello all'Agenzia delle Entrate da parte di Caf, commercialisti o altri professionisti abilitati. L'ufficialità si attendeva da giorni e finalmente è arrivata la firma del ministro dell'Economia ora si attende solo quella del Presidente del Consiglio Renzi e la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, con la speranza che il tutto si concluda in uno, due giorni, e non si vada oltre per arrivare, come sempre, all'ultimo momento.

AGGIORNAMENTO: E' stato comunicato che è avvenuta la firma finale anche di Renzi e per il 770 2016 così scatta la proroga ufficiale oggi giovedì 28 Luglio 2016. La novità è ufficiale e arriva dalle ultime notizi e ultimissime del Ministero del Tesoro e aggiornamenti in tempo reale dell'Agenzia delle Entrate. Entro venerdì sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale

AGGIORNAMENTO : Manca sempre la firma finale di Renzi per la proroga del 770 2016 e al momento non ci sono novità che sia stata apposta. E così dopo che le ultime notizie e ultimissime hanno confermato le firme del Ministero del Tesoro e dell'Agenzia Entrate già da due giorni ancora oggi giovedì 28 Luglio la giornata inizia senza la prooga ufficiale e in attesa di novità. Si rischia il solito pasticcio, ovvero che arrivi davvero all'ultimo giorno con tutti i documenti già preparati dai professionisti e, dunque, una proroga che in effetti non serve a nulla. Vi daremo novità, notizie e aggiornamenti in in tempo reale come sempre qualora ce ne fossero.