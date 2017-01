Fiorentina Juventus streaming gratis live. Dove vedere

Dove si può vedere Fiorentina Juventus in streaming? Su quali link e siti streaming? E lo streaming live gratis per vedere la sfida più interessante? A queste domande cercheremo di rispondere in questo articolo

Come arrivano Fiorentina Juventus

La Juventus dopo la sconfitta nella Supercoppa ha vinto agevolmente contro il Bologna e ha superato il turno di Coppa Italia con una bellissima Atalanta soffrendo solo dopo diversi cambi probabilmente fatti proprio per essere pronti a giocare contro la Fiorentina.

La Fiorentina alterna grandi prestazioni ad altre meno belle, o meglio dove non riesce a centrare il risultato. Faticato ma superato il turno di Coppa Italia contro il Chievo.

Le previsioni, chi vince

E' uno scontro molto difficile da fare qualsiasi tipo di previsione. Poi, fuori casa, lontano dallo Juventus Studium, le cose si complicano ancora di più. All'andata una magia di Higuain da vero falco dell'area di rigore risolse una sfida non semplice. Molti danno come probabile più il pareggio, ma non è così scontato. E' davvero una sfida da tripla.

Schieramenti e tattiche

La Juventus dovrebbe poter schierare una delle sue formazioni migliori anche se per squalifica, non dovrebbe giocare una difesa a 4, ma a tre. Il sacrificato potrebbe essere un Pjanic in grande spolvero, ma non è detto. Coppia di attacco Dyabala e Higuain appare confermata. Fiorentina che dovrebbbe rcuperare alcuni indisposnili e schierare ancora Kalinic. Grande attesa per un Bernardeschi che appare in ottima forma.

Siti streaming per vedere Fiorentina Juventus

Come, dunque, vedere lo streaming di Fiorentina Juventus? Ci sono davvero diversi sistemi e opzioni.