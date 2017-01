Inter Chievo streaming gratis live. Dove vedere su link, siti web migliori

AGGIORNAMENTO: E' passato un intero girone e si rinizia con il ritorno. Il Chievo ha fatto il suo e anche di più dimostrando di essere sempre una splendida realtà calcistica, mentre l'Inter ha sprecato i primi mesi e solo ora sembra rimettersi in carreggiata.

Luci sull'Inter di De Boer

Partirà domenica 21 agosto alle ore 20.45 con la sfida al Bentegodi di Verona in casa del Chievo la nuova avventura in Serie A dell'Inter allenata da Frank De Boer. Una svolta inaspettata per i nerazzurri, che prima di Ferragosto erano ancora allenati da Roberto Mancini. Poi, la sconfitta in amichevole 1-6 contro il Tottenham che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti fra il tecnico e la proprietà cinese del club. Proprietà che ha deciso di ripartire dall'ex allenatore dell'Ajax e da una campagna acquisti sul mercato fattasi decisamente più aggressiva nelle ultime ore.

Candreva subito, poi Joao Mario?

A Verona mancheranno sicuramente Ansaldi in difesa e anche Palacio in attacco, con entrambi gli argentini infortunati. Ma ci sarà Antonio Candreva, appena prelevato dalla Lazio per 25 milioni di euro. Primo nuovo acquisto di un certo livello per De Boer che aspetta ora a giorni l'arrivo di Joao Mario dallo Sporting Lisbona. Un altro investimento da quasi 40 milioni che testimonia come il gruppo Suning voglia portare l'Inter il più in alto possibile, anche con la prospettiva di giocare da protagonista l'Europa League. L'undici titolare sembra sicuramente competitivo, con il tridente Perisic-Candreva-Icardi (sempre se quest'ultimo non cederà alle sirene di mercato, rappresentate in primis dal Napoli) che sembra poter garantire da subito un rendimento di alto livello.

Il Chievo riparte da Maran

Chi non ha cambiato guida tecnica, nonostante qualche tentennamento all'inizio dell'estate, è il Chievo che l'anno scorso sotto la guida di Rolando Maran ha sfiorato il piazzamento europeo e, pur se tra alti e bassi nei risultati, ha saputo sempre giocare un calcio piacevole, di grande intensità. L'allenatore è stato confermato e il Chievo proverà per l'ennesima stagione, la quattordicesima nelle ultime quindici, a confermarsi in Serie A. L'esordio in Coppa Italia è stato positivo, con il 3-0 alla Virtus Entella che ha messo in mostra una squadra già reattiva dal punto di vista atletico, col Chievo che è stato spesso capace negli ultimi anni di iniziare il campionato a gran ritmo.

