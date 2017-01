Crotone Bologna streaming gratis live su link, migliori siti web. Dove vedere

AGGIORNAMENTO: Si gioca Crotone Bologna e siamo arrivati al girone di ritorno dopo che il 21 agosto era questa questa la prima sfida della nuova stagione tra Crotone e Bologna. E il Bologna arriva tranquillo in media salvezza, mentre il Crotone rischia davvero la Serie B ed è uno degli indiziati maggiori per scendere di categoria. Crotone Bologna in streaming e su quali siti web migliori e link vedere lo abbiamo visto sotto.



Esordio nella massima serie per il Crotone e per Nicola

Doppio esordio in serie A domenica a Bologna, dove arriva il Crotone allenato da Davide Nicola, che ha preso il posto di Juric, allenatore della promozione dei calabresi, che è passato al Genoa. Di fronte ai ragazzi di Nicola un Bologna carico per il passaggio del turno in Coppa Italia con la vittoria 2 – 0 contro il Trapani, ed intenzionato a portare a termine un campionato migliore rispetto a quello dello scorso anno, quando nel corso della stagione cambiò guida tecnica passando da Delio Rossi a Donadoni, Il Crotone invece arriva da una sconfitta, sempre in Coppa Italia, contro il Verona.La formazione di Donadoni per il Bologna

Per quel che riguarda i rossoblù di casa formazione secondo il 4-2-3-1 che Donadoni ha sostituito al suo 4-3-3 usato in tutta la scorsa stagione, In campo diversi volti nuovi, come Nagy che a centrocampo sarà insieme a Taider, e C’Verdi e Kreici nella linea dei trequartisti insieme a Mounier ed alle spalle di Mattia Destro, confermato come unica punta. Nulla di cambiato invece in difesa con Mbaye, Oikonomu, Masina e Gastaldello davanti a Mirante.

Nicola va sul sicuro per il suo Crotone

Per il Crotone in campo quasi tutti i protagonisti che hanno conquistato la promozione nella scorsa stagione. Nicola punta sul 3-4-3 con Cordaz tra i pali, a gestire una difesa che vede Ceccherini accanto a Claiton e Ferrari. Poi centrocampo con Sampirisi e Martella sugli esterni e Salzano con Capezzi al centro. In attacco, mentre sono confermati i due esterni, Tonev e Stoian, ballottaggio tra Palladino e Simy per il ruolo di punta centrale.

Mercato sempre aperto per il Bologna

In questi giorni continuano le operazioni di mercato del Bologna, che si è assicurato le prestazioni di Dzemaili, prelevandolo dal Galatasaray, dopo che la scorsa stagione aveva giocato nel Genoa. Un’altra idea, tutta ancora da verificare, è quella che porterebbe all’arrivo di Mario Balotelli, mentre non si è ancora conclusa la "telenovela" della cessione di Diawara.Il Crotone contro la maledizione degli esordienti

Nella partita di Bologna contro la formazione di Donadoni, il Crotone ha contro anche i… numeri. Infatti, nelle ultime 26 occasioni, sono il Chievo tra le formazioni esordienti in serie A, è riuscito a vincere nella prima di campionato. Un tabù che la formazione calabrese cercherà di sfatare.

