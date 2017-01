Milan Napoli streaming. Vedere su siti, link

Non c'è dubbio che la gara più interessante di questo turno di campionato sia Milan Napoli. Sembra essere ritornati agli splendori di un tempo, in cui le due compagini si contendevano lo scudetto. Questa volta la posta in palio non è così alta, ma in ballo ci sono comunque tre preziosi punti in ottica qualificazione in Champions League. Merito evidentemente di due allenatori, Maurizio Sarri e Vincenzo Montella, in grado di far giocare bene le loro squadre. Gli stili di gioco di Milan e Napoli sono diversi nonostante le similitudini nello schieramento tattico di base. In comune c'è poi l'insistenza dei due tecnici che non hanno mai cambiato assetto, anche quando le cose non andavano per il meglio. Si prospetta insomma grande spettacolo per 90 minuti.

Milan Napoli: formazioni e dubbi

A difendere la porta del Napoli ci sarà come sempre Reina, mentre in difesa giocheranno Albiol e Maksimovic, considerando l'assenza di Koulibaly impegnato in Coppa d'Africa, con Hysaj e Strinic nel ruolo di terzini (anche Ghoulam sta giocando la Coppa d'Africa). A centrocampo Jorginho è confermato in regia, con Zielinski (più che Allan) e Hamsik ai suoi fianchi. Nel tridente offensivo non ci saranno grandi novità rispetto alle ultime uscite: Mertens farà da punto di riferimento centrale e a sostenerlo ci penseranno Callejon e Insigne.

Anche Montella dovrebbe schierare il Milan secondo il modulo 4-3-3. Davanti all'inamovibile Donnarumma al centro della difesa ci saranno Paletta e Gomez, che prende il posto dello squalificato Romagnoli, con Abate terzino destro ed Antonelli terzino sinistro. Poche novità a centrocampo, dove Locatelli sarà out per squalifica. In regia ci sarà a Sosa con Kucka e Bertolacci nel ruolo di mezzali. Sarà confermato il tridente con Suso e Bonaventura che giocheranno accanto a Carlos Bacca.

Milan Napoli streaming: siti web, link e dove vedere

Anche per vedere Milan Napoli in streaming continuano a esserci molte opportunità. Come quelle proposte dai siti delle emittenti straniere. Tra gli esempi ci sono quelli dei paesi Belgio con Medialaan e RTL, Bosnia ed Erzegovina con BHRT e Televizija OBN, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo, Bielorussia con Belteleradio, Andorra con Atresmedia e TV3, Bulgaria con bTV Action, Albania con Vizion Plus, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Birmania con MNTV, Bolivia con Bolivia TV. Occorre però verificare l'effettiva possibilità di visione, al pari di quanto accade con i siti dei bookmaker.

Cosa che non accade con il servizio Now TV, piattaforma di Sky che non richiede alcun contratto con il canale satellitare. L'app Serie A Tim, scaricabile al costo di 2,99 euro - oltre a 9,99 euro una tantum - e fruibile dai soli clienti Tim, infine, permette di accedere al canale della Lega Calcio Serie A Tim TV che propone tre partite in diretta video in alta definizione a settimana. In ogni caso, tuttr queste soluzioni permettono di vedere su smartphone e tablet così come di PC e Mac, le immagini dei match.