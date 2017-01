Bologna Torino streaming gratis live. Dove vedere su siti web, link

AGGIORNAMENTO Torino-Bologna: Girone di ritorno, si ritorna con due formazioni che potevano fare sicuramente meglio e con alcuni punti un pò sprecati e diversi alti e bassi. Vedremo chi la spunterà nello sfida di oggi. Lo streaming di Torino Bologna si può vedere come abbiamo visto sotto AGGIORNATO con i metodi attuali.

La descrizione di Torino-Bologna

Lo Stadio Olimpico vedrà di fronte Torino e Bologna in un match valevole per la seconda di campionato. Piemontesi ed emiliani hanno intenzione di ottenere una salvezza tranquilla, per poi sperare in traguardi più interessanti. La compagine guidata da Mihajlovic ha perso l'incontro d'esordio contro il Milan per 3-2, con le reti di Belotti e Baselli che non sono servite a cambiare le sue sorti. Dall'altra parte, la truppa di Donadoni ha vinto la prima contro il Crotone grazie ad una rete dell'ormai ritrovato Mattia Destro e vuole stupire i suoi tifosi con prestazioni di pregevole fattura.

Qui Toro

Il Torino dovrà giocare senza l'indisponibile Ajeti a causa di un problema agli adduttori. I granata schiereranno il 4-3-3 tanto caro al tecnico Mihajlovic, con in porta Padelli. Quest'ultimo verrà protetto da un quartetto costituito da De Silvestri, Rossettini, Moretti e Molinaro. Diversi dubbi a centrocampo, dove al fianco di Acquah campeggiano i ballottaggi tra Vives e Tachtsidis e Baselli ed Obi. Nel trio offensivo ci saranno Martinez, Belotti ed uno tra Iago Falque e Boye. Ljajic potrebbe partire dalla panchina nonostante una contusione al ginocchio.

Qui Bologna

Il club di Donadoni rinuncerà a Ferrari, Donsah e Floccari, mentre Maietta è in forte dubbio per una contrattura muscolare. In un 4-3-3, davanti a Mirante ci saranno Krafth, Oikonomou (o Maietta), Gastaldello e Masina. Anche qui i maggiori nodi riguardano la linea mediana, con Dzemaili, Nagy e Pulgar in lotta per due posti al fianco di Taider. In attacco, spazio a Verdi, Destro e Krejci.

