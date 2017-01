Roma Cagliari streaming gratis live. Dove vedere link, siti web

Domenica 22 gennaio alle ore 20,45 all'Olimpico va in scena Roma Cagliari. Un incontro che negli ultimi anni ha visto spesso i giallorossi uscire vincitori. Per i padroni di casa dopo la convincente prestazione in Coppa Italia c'è la possibilità di andare a caccia della prima posizione in classifica. Per il Cagliari, dopo un inizio stentato, la possibilità di blindare la sua tranquilla posizione di metà classifica.

Roma Cagliari: formazioni e dubbi da una parte e dall'altra

Tra i padroni di casa, Juan Jesus è rimasto a casa per squalifica e i due principali dubbi di formazioni sono tra Perotti ed El Shaarawy nel reparto offensivo e tra De Rossi e Paredes in attacco, con i primi favoriti a scendere in campo sin dal fischio d'inizio. Ci sarà Radja Nainggolan, 28 anni, belga della Roma arrivato dal Cagliari nel 2014 e già 7 gol in stagione. Ma sono 20 le reti segnate complessivamente con i giallorossi: 17 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 in Europa League.

Nel Cagliari sono assenti Capuano per squalifica e Melchiorri, Di Gennaro, Padoin e Ionita per infortunio. Per Rastelli ci sono comunque alcuni rilevanti dubbi di formazione ovvero Ceppitelli o Salamon davanti alla difesa, Pisacane o Joao Pedro sulla corsia di destra, Borriello o Sau come terminale offensivo. Da una parte all'altra, in campo anche l'ex Tachtsidis. Il greco ha esordito con i giallorossi 5 anni fa e sta vivendo un buon momento di forma. A proposito, Borriello alla Lazio come vice Immobile? Notizia priva di fondamento, accusa il direttore sportivo del Cagliari Capozucca.

La gara di campionato tra Roma e Cagliari sarà diretta dall'arbitro Guida. Al suo fianco saranno presenti Tasso e Valeriani come assistenti di linee. Di Vuolo sarà il quarto uomo mentre gli addizionali di porta Pairetto e Abisso. La Roma dopo l'ottima prestazione offerta in Coppa Italia con qualificazione ai quarti di finale, si rituffa in campionato con l'obiettivo di contendere fino all'ultima giornata lo scudetto alla Juventus, da cui dista un solo punto. A nostro giudizio l'impegno casalingo contro il Cagliari si prospetta piuttosto semplice per i colori giallorossi anche per un discorso psicologico.

Roma Cagliari streaming: come vedere il live gratis

La partita Roma Cagliari sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Per non abbonati c'è Now TV, sempre di Sky, che non richiede alcun abbonamento, ma un impegno di spesa di a 9,90 euro. Anche l'operatore telefonico Tim dà l'opportunità di vedere in diretta la gara su tablet e cellulare. Da aggiungere ai metodi sopra elencati, diversi canali austriaci, svizzeri e tedeschi che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano mandano live lo streaming sui propri siti web. Infine, altre possibilità per lo streaming passano dai siti dei bookmakers.