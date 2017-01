Sassuolo Juventus streaming per vedere

C'è Sassuolo Juventus tra le gare più interessanti della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Le due formazioni si troveranno l'una contro l'altra domenica 29 gennaio alle ore 15: la sfida avrà luogo a casa dei neroverdi, ovvero al Mapei Stadium. I padroni di casa sono chiamati a riscattare una prima parte della stagione al di sotto delle aspettative, almeno in confronto al trionfale campionato della scorsa stagione che li ha visti centrare un posto in Europa League. Gli ospiti, nonostante qualche passo falso di troppo rispetto ai numeri registrati negli scorsi anni, sono ancora davanti a tutti e di fatto continuano a essere i favoriti per la vittoria finale.

Sassuolo Juventus formazioni: dubbi e polemiche

Il primo punto interrogativo relativo alle formazioni di Sassuolo Juventus è legato alle scelte di Massimiliano Allegri nel reparto offensivo. Nelle ultime uscite sono scesi contemporaneamente in campo Higuain, Dybala e Manduzkic con due vittorie pesanti contro Lazio e Milan. Anche in queste ore sta poi facendo discutere l'abbraccio, quasi fraterno, tra Gigi Buffon e l'arbitro ternano Paolo Tagliavento, al termine di Juventus-Lazio. Ha sollevato un polverone di critiche e commenti ironici sui social, scatenando il mondo anti-juventino. Il gesto catturato dalle telecamere di Sky ha avuto un tale risalto, anche tra gli addetti ai lavori ovvero allenatori, giocatori e arbitri, che d'ora in poi i giocatori ci andranno più cauti con abbracci ed effusioni.

Sassuolo Juventus streaming: tanti modi per vedere

Ci sono tanti modi per lo streaming di Sassuolo Juventus. E alcuni anche poco conosciuti. La compagnia telefonica Tim, ad esempio, permettono di vedere lae partita in diretta su cellulare e su tablet a 1,99 euro purché si sia clienti della stessa Tim e sia stato versata la quota una tantum (solo la prima volta) di 9,99 euro. Poi c'è Now TV a permettere ai non abbonati Sky, di acquistare sia la sola Sassuolo Juventus sia tutti gli altri incontri. Il tutto al costo di 9,90 a match, al netto di promozioni che vengono proposte di continuo. Oltre a queste opzioni, svariati canali stranieri come RTL, La2, Orf e Rsi hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet.

Il condizionale è comunque d'obbligo. Ci sono ad esempio l'Ecuador con RTS, l'Estonia con TV6, El Salvador con TCS, la Finlandia con Yle, la Francia con D8, la Georgia con GPB, la Germania con ZDF, la Grecia con ERT, il Guatemala con TV Azteca, l'Honduras con TVC, l'Ungheria con Magyar Televízió, l'Indonesia con RCTI, l'Irlanda con RTÉ e TV3, il Kosovo con RTK, la Lettonia con TV6, la Lituania con TV6, il Lussemburgo con RTL, la Macedonia con MRT, Malta con PBS, il Messico con Televisa, la Moldavia con Canal 3, i Paesi Bassi con SBS, il Nicaragua con Canal 4. A tutti loro si aggiungono le piattaforme web dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi condizionate dall'attivazione di un conto e dall'essere costanti nelle puntate.