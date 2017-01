Napoli Palermo streaming live gratis. Vedere

Tutto pronto per Napoli Palermo, con i rosanero che ripartono dal nuovo mister Lopez. Domenica 29 gennaio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo, i padroni di casa del Napoli allenati dal Sarri affrontano il Palermo alle prese con l'ennesimo cambio di allenatore. Il match è valido per la terza giornata del campionato di ritorno di Serie A e vede sfidarsi due formazioni partite con obiettivi differenti. Il Palermo dopo il clamoroso addio di mister Corini, prova a ritrovare la concentrazione migliore per sperare in una complicata salvezza mentre il Napoli è a caccia di tre punti molto importanti per tenere il passo delle prime, e soprattutto per il mantenimento della forma migliore. Appare quasi scontato far presente come i padroni di casa siano decisamente favoriti per la conquista del bottino pieno.

Napoli Palermo formazioni: azzurri verso il tridente leggero

Per quanto concerne le probabili formazioni, nel Napoli assenti ancora Chiriches , Koulibaly ed El Kaddouri con Zielinski in dubbio per una maglia da titolare. Nel caso di scelte diverse, Sarri opterà per Allan. Davanti si punta ancora sul tridente leggero Mertens, Callejon e Insigne, con Pavoletti che inizia dalla panchina. Nel Palermo Lopez deve fare i conti con le assenze di Gazzi e dovrebbe optare per un 4-3-3 con un quartetto difensivo composto da Rispoli, Goldaniga, Gonzalez e Pezzella. In mediana confermato Jajalo e con lui Chochev ed Henrique. In avanti ci saranno Nestorovski come terminale offensivo, assistito da Embalo e Trajkovski.

Napoli Palermo streaming: come vedere la partita

Anche Napoli Palermo si può vedere in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c'è anche un'altra possibilità per vedere Napoli Palermo in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Il costo di un incontro, salvo promozioni, è di 9,90 euro, anche se è appunto spesso possibile usufruire di offerte interessanti.

Poi c'è la compagnia telefonica Tim a proporre la possibilità di vedere le partite in diretta su tablet e cellulare. Il costo è di 1,99 euro, ma solo se si è clienti. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si trovano su Internet diversi canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Qualche esempio? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. E il tutto senza dimenticare i portali dei bookmaker. Nonostante le condizioni e i limiti, lo streaming è legale e gratuito.