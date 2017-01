Napoli Palermo streaming live gratis. Dove vedere

Non è stata tanto la sconfitta contro l'Inter, ma il clima tormentato che ha portato il Palermo all'ennesimo cambio di allenatore. Il problema è che di fronte troverà il Napoli, forse l'avversario più difficile da affrontare in questo momento. Maurizio Sarri ha dimostrato di saper guidare una squadra dal grandissimo potenziale offensivo e dagli schemi difensivi ben rodati. Difficile allora immaginare un esordio più difficile per il neo-allenatore rosanero Lopez, che può partire dalla voglia di fare dimostrata dai siciliani contro l'Inter ma avrà il suo bel da fare per fermare il poderoso pacchetto offensivo partenopeo.

Napoli Palermo formazioni: pochi dubbi per Sarri

In vista di Napoli Palermo, Maurizio Sarri è tranquillo. Può aspettare con calma il recupero di Milik e il pieno inserimento di Pavoletti, considerando che il tridente leggero composto da Insigne, Callejon e Mertens sta offrendo le giuste garanzie. Non si prevedono invece particolari cambiamenti negli altri reparti, con Hamsik a guidare il centrocampo e la coppia Albiol-Maksimovic (al posto di Koulibaly impegnato in Coppa d'Africa), a chiudere i cancelli davanti a Reina. Il Palermo non avrà a disposizione Gazzi e sua capacità di fare filtro in mediana. In attacco si spera nel tridente Trajkovski, Embalo e Nestorovski.

Napoli Palermo streaming: come e dove vedere

