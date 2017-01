Sassuolo Juventus streaming live gratis. Dove e come vedere

Sassuolo Juventus è pur sempre un match interessante. Nonostante la differenza di punti in classici, entrambe le squadra sanno produrre un buon calcio, La Juventus non sembra irresistibile ma è pur sempre in testa alla classifica ed è in corsa in tutte le competizioni. Un chiaro segnale al campionato, se ancora ce ne fosse bisogno, che è pronta a vincere come e quando vuole, anche soffrendo. Il Sassuolo, anche per via dei troppi infortuni, non sembra più in grado di concorrere per un posto in Europa, centrata nella scorsa stagione, ma la banda di Eusebio Di Francesco non si scoraggia, consapevole di un collettivo ormai solido e ben rodato, con limiti ma anche entusiasmo e tanta corsa.

Sassuolo Juventus formazioni: pronto il tridente

Finora abbiamo scherzato, ora facciamo sul serio. Potrebbe essere interpretato così il messaggio che Massimiliano Allegri vuole mandare a partire proprio dall'imminente scontro con il Sassuolo, continuando a schierare sin dal primo minuto i due pezzi tutta l'artiglieria pesante: Higuain, Dybala e Mandzukic. Per tutti e tre sembra pronte le maglie da titolare per cercare di trascinare i bianconeri alla seconda vittoria consecutiva in campionato ovvero la terza se si tiene conto anche del match di Coppa Italia. Pochi dubbi per il mister, concentrati soprattutto in difesa.

Pochi cambiamenti, qualche infortunio, alcune inevitabili cessioni ma nessuno stravolgimento. Questo Sassuolo è fondamentalmente lo stesso dell'anno scorso, con pochissimi innesti soprattutto di giovani promettenti e di un bomber d'esperienza, Matri. Quest'ultimo potrebbe partire dal primo minuto alla luce delle voci che vogliono Defrel distante dall'Emilia con direzione Roma.

