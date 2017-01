Lazio Chievo streaming gratis live. Dove vedere

Lazio Chievo sono due squadre che hanno molti punti in comune per via del comune destino di fermarsi un attimo primo di superare i propri limiti. Le due squadre sono chiamate ad inaugurare allo stadio Olimpico la terza giornata di ritorno, quella che per i biancocelesti significa mantenere saldo il quarto posto e per i clivensi di fare un passo in più di distanza dalle posizioni che scottano. Entrambe le compagini vanno a caccia di conferme e di autostima per il prosieguo del campionato, ma è inevitabile che i padroni di casa sono favoriti per la conquista dei tre punti. Il tecnico Simone Inzaghi è infatti riuscire a collocare al posto giusto i pezzi del sempre complicato puzzle biancoceleste.

Formazioni Lazio Chievo: tanti dubbi e alcuni cambi certi

La Lazio si è scrollata di dosso le insicurezze e nonostante il passo falso della scorsa settimana contro la capolista, si dice adesso sicura di riprendere la marcia che conduce all'Europa, anche quella che conta. Di positivo c'è il ritorno di Lulic, pronto adesso a recitare una parte da protagonista dopo la squalifica. Anzi, sono proprio le affermazioni rilasciate nelle ultime ore a dimostrare come il bosniaco non solo non vuole lasciare nulla di intentato. Ma vuole anche recitare una parte da leader. A gioire in casa biancoceleste è certamente Simone Inzaghi, che può adesso disporre di una freccia in più per il proprio arco. Oltre a quella di Ciro Immobile, finalmente in sintonia con i meccanismi della squadra e soprattutto con il gol.

Dall'altra parte del campo, la Lazio troverà un Chievo che si farà forte della tranquilla posizione di classifica che le permette di affrontare questo impegno con un supplemento di tranquillità. Ma attenzione a non addormentarsi: il rischio è che possa scivolare proprio per l'assenza della giusta tensione emotiva ed emozionale. Maran è un tecnico esperto e manderà in campo gli uomini più affidabili anche dal punto di vista psicologico.

Lazio Chievo: dove vedere in streaming

