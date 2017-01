Sampdoria Roma streaming live gratis. Dove vedere su link, siti web

Con un solo punto di distanza dalla capolista, ci sono tutte le ragioni per la Roma per sperare in un sorpasso e guadagnare la testa della classifica. Ecco perché Sampdoria Roma è una sfida ad alte tensione.

Sampdoria Roma formazioni: le ultime

Il tecnico dei genovesi deve fare a meno dello squalificato Pereira e degli infortunati Viviano, Carbonero e Sala. Conferma il 4-3-1-2 e i principali dubbi di formazione sono tra Muriel e Schick come partner di attacco di Quagliarella, Fernandes o Alvarez alle loro spalle, Torreira o Palombo in mediana. Davanti a Puggioni, i difensori laterali saranno Bereszynski e Regini, con Skriniar affiancato a Silvestre al centro. I dubbi di Spalletti relativi alle condizioni fisiche di alcuni giocatori si protrarranno sino all'immediata vigilia della discesa in campo, ma il modulo 4-4-2-1 non si tocca. I soli assenti sono Florenzi che sta recuperando dall'infortunio, e Salah, ancora alle prese con la Coppa d'Africa. In porta è naturalmente confermato Szczesny, che avrà davanti a sé una linea difensiva con Manolas, Rudiger e Fazio. Strootman e De Rossi sono chiamati a fare filtro tra centrocampo e attacco mentre sulle fasce giostreranno Emerson e Bruno Peres. Alle spalle di Dzeko si muoveranno Nainggolan e Perotti.

Sampdoria Roma streaming: come e dove vedere

Sampdoria Roma si può vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis. La partita viene infatti trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Da non dimenticare anche Now TV che permette di acquistare le partite, compresa Sampdoria Roma, anche ai non abbonati. Il costo del singolo evento è di 9,90 euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui è possibile abbassare il prezzo per un solo appuntamento. Anche l'operatore telefonico Tim permette di vedere gli incontri in diretta su cellulare e su tablet ma solo se si è clienti e a fronte di una spesa di 1,99 euro per partita, a cui aggiungere 9,99 euro solo la prima volta.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, alcune emittenti svizzere, tedesche e austriache trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti Internet. Ma non solo: sono sempre di più i portali di quelle società televisive che hanno regolarmente acquistato i diritti per la gestione delle immagini del campionato italiano di calcio e che quindi le propongono anche in diretta web. Tra i Paesi con cui è possibile fare un tentativo ci sono Albania con Vizion Plus, Andorra con Atresmedia e TV3, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo. A queste possibilità si aggiunge lo streaming con i siti dei bookmaker, spesso legato alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocare che punta con una certa regolarità sull'esito o l'andamento degli incontri di calcio.