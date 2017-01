Torino Atalanta streaming gratis live siti web migliori. Dove vedere

Torino Atalanta sono due squadre che giocano sempre per i tre punti. Anche se sono i bergamaschi ad averli conquistati più volte in questa prima parte del campionato. Per il Torino c'è stato qualche passo falso di troppo, anche inatteso ovvero al termine di partite che sembravano già vinte. Quest'anno in casa i granata hanno perso solo il derby con la Juve con un bel bottino di 6 vinte e 3 pari. Ma soltanto due gioie nell'anticipo domenicale delle 12.30 con 7 pari e 7 perse: ben 4 di fila per la Dea.

Torino Atalanta formazioni: i dubbi degli allenatori

Il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic del Torino si trova parzialmente in difficoltà per quanto riguarda le scelte della formazione da mandare in campo. Sicuramente fuori gli infortunai Avelar, Castan, Molinaro e Zappacosta con Acquah ancora impegnato in Coppa d'Africa. Torna Belotti al centro dell'attacco e il primo dubbio è in mediana: Baselli o Obi? Tra i pali è confermato Hart, portiere della nazionale inglese: è arrivato in prestito ma potrebbe anche decidere di rimanere nelle file granata al termine della stagione. Intanto porterà in dote una buona dose di esperienza internazionale.

In casa Atalanta non ci sono squalificati, ma Gasperini non può contare sugli infortunati Dramé e Konko. Tra i pali è confermato Berisha e conferma sulle due fasce difensive per Spinazzola e Conti. Kurtic in attacco potrebbe affiancare Paloschi e Gomez nell'ambito di un offensivo 3-4-1-2. In caso di cambio di modulo, con passaggio al 4-4-2, in campo invece Grassi, rientrato dal Napoli.

Torino Atalanta streaming: come vedere

Torino Atalanta è visibile in diretta sul canale satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play con vui vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Una seconda possibilità per lo streaming di Torino Atalanta passa da Now TV, spazio web creato da Sky per il cui utilizzo non serve essere abbonati. Sky permette di acquistare una sola partita, vederla in live streaming senza alcun legame. In questo caso, il prezzo di un solo incontro è di 9,99 euro. Per questa stagione Sky ha elaborato anche pacchetti settimanali, mensili o stagionali per vedere in diretta live tutti gli incontri della propria squadra.

Anche Tim permette di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 1,99 euro a partita, più 9,99 euro solo la prima volta. Ma poi ci sono svariati canali stranieri mandano live lo streaming sui propri siti web. Tra l'altro è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Infine, è possibile tentare di sintonizzarsi con il live streaming di Torino Atalanta ai siti dei bookmaker, ma ad alcune condizioni: occorre essere registrati e giocatori attivi. In ogni caso, non tutti gli incontri sono trasmessi con regolarità in diretta sul web.