Inter Pescara streaming gratis live su link, siti web. Dove vedere

L'Inter di Stefano Pioli si presenta davanti al suo pubblico con la voglia di continuare a fare bene dopo sei vittorie consecutive in campionato. Questa gara Inter Pescara appare dunque favorevole ai padroni di casa mentre per gli abruzzesi si tratta di un impegno proibitivo ma non impossibile. Il tempo delle attese è finito e l'Inter deve continuare vincere se non vuole ritrovarsi, dopo appena tre giornate del girone di ritorno, già troppo distaccata dalle posizioni che contano. Il Pescara invece arranca all'ultimo posto della classifica e una risalita appare decisamente difficile, ma finché la matematica lo consente, gli uomini di Massimo Oddo non intendono gettare la spugna.

Inter Pescara formazioni: le ultime novità

Tra i nerazzurri si va verso la conferma del portoghese Joao Mario. Il centrocampista ex Sporting Lisbona, campione d'Europa con la sua nazionale, sarà schierato a ridosso di Icardi, affiancato da Candreva e Perisic sulle fasce. Le ultime notizie raccontano invece dei dubbi di formazione in difesa. Sicuri presenti sono Miranda al centro della difesa e D'Ambrosio sulla fascia destra. A sinistra è sicuro assente lo squalificato Ansaldi, il cui posto sarà ricoperto da Santon, favorito su Nagatomo. Il problema è l'influenza che ha colpito Murillo. Pioli cercherà di recuperarlo fino all'ultimo. Ma se non ce la dovesse fare è pronto Medel e il colombiano avrebbe tutto il tempo di recuperare le forze in vista dell'impegno di Coppa Italia contro la Lazio.

Inter Pescara streaming: come vedere

Inter Pescara viene trasmesso in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium. In contemporanea per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite rispettivamente tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Sky rilancia poi con Now TV, piattaforma per la vedere anche una sola gara, tra cui Inter Pescara, senza abbonarsi e al costo di 9,99 euro. Tra le opzioni per gli utenti italiani c'è poi quella dell'operatore telefonico Tim, solo per i suoi clienti, con cui vedere in streaming le partite della propria squadra del cuore a 1,99 euro, a cui aggiungere 9,99 euro solo la prima volta come forma di abbonamento.

Sono poi in tanti, nonostante i limiti che presentano, a suggerire di vedere lo streaming di Inter Pescara su uno dei siti dei boookmaker che operano in Italia o sulle piattaforme Internet dei canali satellitari dei Paesi esteri che hanno acquistato i diritti per la diretta radiotelevisiva: è possibile tentare con i Paesi Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo, Bolivia con Bolivia TV, Bosnia ed Erzegovina con BHRT e Televizija OBN, Bulgaria con bTV Action , Cina con CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV, Colombia con RCN TV, Costa Rica con Teletica, Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8.