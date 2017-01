Sampdoria Roma streaming live gratis. Dove vedere

Roma Sampdoria significa trovare da una parte una formazione, quella giallorossa, che punta allo scudetto, e un'altra che viaggia metà classifica. Risultato già scritto in partenza?

Sampdoria Roma formazioni e le ultime

I blucerchiati si presenteranno davanti al pubblico amico con il 4-3-1-2, schieramento con cui hanno rimediato punti e buone prestazioni in questo campionato. In attacco Giampaolo schiererà come al solito Quagliarella e Muriel, con Alvarez che giocherà alle loro spalle ritornando al suo ruolo di trequartista. Con Torreira al centro della mediana e accanto a lui Barreto e Linetty, la Sampdoria punterà su un gioco più dinamico, basato sulle rapide ripartenze. In difesa la coppia di centrali composta da Silvestre e Skriniar guiderà il reparto mentre sulle fasce giocheranno Bereszynski e Regini. I giallorossi dovranno fare a meno di Salah, ancora in Coppa d'Africa, e Florenzi, ancora infortunato. Per il suo 3-4-2-1 Spalletti dovrà rivedere alcune scelte in campo, partendo dalla difesa, dove schiererà titolare Vermalen e Manolas al centro del reparto. Sulle fasce Florenzi e Bruno Peres daranno un contributo non solo alla fase difensiva ma anche alla costruzione di gioco. In mediana la Roma avrà a disposizione De Rossi e Strootman, mentre in attacco giostreranno Nainggolan e Perotti dietro all'unica punta Dzeko.

