Dove vedere Roma Cagliari streaming gratis diretta live. Dove vedere su migliori siti web e come diretta

I giallorossi non si nascondono più e nel match di domenica sera cercano tre punti. Roma Cagliari è uno snodo decisivo per puntare allo scudetto perché, come ammesso dal tecnico Luciano Spalletti, l'obiettivo è sollevare un trofeo alla fine della stagione. Se poi sarà quello del campionato, meglio ancora. Di certo, rispetto agli scorsi anni, il torneo sembra più aperto e alla viglia di questa gara, la distanza dalla capolista è di un solo punto. L'impegno di questa seconda giornata del ritorno non appare proibitivo sia perché la differenza di tasso tecnico tra le due squadre è evidente e sia perché i padroni di casa stanno attraversando un buon momento di forma, testimoniato dalla goleada in Coppa Italia.

Roma Cagliari formazioni: chi in campo?

I giallorossi di Luciano Spalletti devono fare i conti con i postumi della gara infrasettimanale. Certo, vincere aiuta a non sentire la fatica, ma per via del turn over limitato, occorre stare attenti alla forma fisica. Assente sicuro è lo squalificato Juan Jesus nel contesto di un reparto difensivo che sarà così composto da Manolas, Fazio e Rudiger. Sulla corsia di destra con ampia facoltà d'attaccare e sostenere le azioni offensive, Bruno Peres dovrebbe essere preferito a El Shaarawy. Terminale offensivo sarà naturalmente Dzeko, nonostante la pungolate ricevute dal tecnico toscana sulla scarsa cattiveria sotto porta, assistito da Perotti e Nainggolan, sempre più leader di questa squadra.

Anche Rastelli ha il suo squalificato che non potrà portare all'Olimpico, Capuano, e rispetto a Spalletti, i suoi sono dubbi più profondi sull'atteggiamento più appropriato da mostrare in campo. Di conseguenza la scelta degli interpreti è un passaggio decisivo. Sembra comunque che il tecnico sardo sia orientato a preferire Dessena a Murru nella mediana a tre completata da Tachtsidis e Barella. Le punte saranno due: l'ex Boriello e Sau, preferito a Joao Pedro. Alle loro spalle giostrerà Farias. Ma è anche in difesa che ci sono alcuni noi da sciogliere. In particolare Rastelli deve decidere chi affiancare a Bruno Alves nel mezzo del reparto: Ceppitelli è comunque in vantaggio su Salamon.

Roma Cagliari streaming: dove e come vedere

Ci sono poi numerose possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet di Roma Cagliari. Come quella che arriva dai siti web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi, ad esempio Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro). Occorre però accertarsi dell'assenza di blocchi geografici, introdotti per evitare la diffusione incontrollata delle immagini del campionato italiano di calcio. Non è gratis, ma non richiede alcun abbonamento Now TV. La piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro. L'alternativa a Sky per la diretta live di Roma Cagliari è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è indispensabile aver sottoscritto un contratto.