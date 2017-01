Inter Pescara streaming live gratis. Dove vedere

L'anticipo serale della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A vede sfidarsi alle ore 20.45 i padroni di casa dell'Inter allenati da Stefano Pioli affrontare il Pescara di Massimo Oddo. Questa tra Inter Pescara è una gara importante per entrambe le compagini, anche se da prospettive decisamente diverse. E poi ci sono i precedenti in Serie A, con un bilancio nettamente a favore dell'Inter, compresa la gara d'andata, conclusa con il risultato di 2-1 per i nerazzurri grazie alla doppietta di Mauro Icardi, di nuovo in campo.

Formazioni Inter Pescara: turn over in vista

In casa Inter i ragionamenti sulla formazione da mandare in campo tengono conto anche delle prossime gare di campionato e Coppa Italia, rispettivamente contro Juventus e Lazio. Ecco perché l'idea di Stefano Pioli è di procedere con un moderato turn over per i diffidati. Tra questi c'è anche Kondogbia, il centrocampista francese che con il cambio alla guida tecnica sta trovando maggiore continuità. Sicuramente in campo Roberto Gagliardini, perno della mediana nerazzurra. Due settimana fa l'Inter lo ha acquista dall'Atalanta con la formula del prestito fino al 2018 per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20 più bonus. Ha esordito con l'Inter nella gara vinta dai nerazzurri 3-1 col Chievo e da allora non è più uscito dal campo. Sicuramente out Ansaldi per squalifica.

Probabilmente in questo momento l'Inter rappresenta in trasferta il peggior avversario che potesse capitare al Pescara. Gli abruzzesi necessitano dei tre punti per puntare a una salvezza in realtà molto complicata se non già compromessa. Ma i nerazzurri vogliono allungare la striscia di risultati positivi per presentarsi agli scontri diretti per conquistare le posizioni che contano con il minimo distacco possibile. Difficile immaginare un passo falso dell'Inter proprio in questo momento.

Inter Pescara streaming: dove e come vedere

