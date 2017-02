Porto Juventus streaming live gratis e diretta tv in italiano

C'è grande attesa per questo turno di Champions League che vedrà la Juventus fare visita al Porto di Nuno Espirito Santo. I bianconeri hanno affrontato in campionato il Palermo disputando una gara perfetta e si preparano a questa sfida che ha tutto il sapore delle grandi occasioni calcistiche. L'obiettivo dei portoghesi è quello di fare risultato contro la Juventus che, almeno sulla carta, è una squadra più forte. Ma attenzione perché il Porto non si trova qui per caso. Ha molti giocatori di ottimo livello, ha gli strumenti per mettere in difficoltà la Juventus e non molla per 90 minuti, specialmente in casa.

Porto Juventus: aggiornamenti e ultime notizie

Bianconeri prudenti, più che superstiziosi, visto che le condizioni ambientali, con 50.000 tifosi lusitani assiepati sulle gradinate del Do Dragao, non saranno certamente le più semplici per la squadra di Allegri. Contro un'avversaria imbattuta da sei turni nel campionato portoghese e che per esperienza e palmares, almeno interno, ricorda molto quella bianconera. Il Porto lotta fino alla fine e non è evidentemente mai facile giocare contro di loro. In campo è atteso con un pericoloso 4-2-4: Casillas; Maxi Pereira, Felipe Augusto, Marcano, Telles; André André, Danilo Pereira; J.Corona, André Silva, Francisco Soares, Brahimi. In attesa di scoprire come evolverà l'affaire Bonucci, Massimiliano Allegri sceglierà il 4-2-3-1 per fare risultato in terra portoghese: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukić; Higuain.

Porto Juventus streaming: tanti modi per vedere

