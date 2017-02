Roma streaming live gratis diretta per vedere Europa League

I giallorossi rispetteranno i pronostici? Sulla carta molti danno a Roma favorita non solo per questa sfida, ma anche per la vittoria finale in Europa League. Poche squadre infatti possono contare sui giocatori che hanno i giallorossi, tuttavia ci sono state tante occasioni dove la Roma aveva i favori del pronostico e invece sono arrivate batoste clamorose. Ecco perché Spalletti, che sta lavorando molto soprattutto sulla testa dei giocatori, sta cercando di mantenere alta la tensione in vista di una sfida che comunque non si preannuncia difficile.

Roma Villarreal formazioni e ultime notizie

Senza dubbio Spalletti cambierà diversi uomini nella formazione iniziale e ci sono due uomini che potrebbero trovare spazio dal primo minuto. Il primo è Francesco Totti, il secondo è Diego Perotti, messo da parte in seguito al cambiamento di modulo. Tra l'altro, lo stesso Perotti, insieme a Federico Fazio (entrambi al Siviglia) e Thomas Vermaelen (Barcellona) hanno già giocato in Spagna e conoscono evidentemente bene l'ambiente e il tipo di calcio. In dubbio l'impiego di Dzeko dal fischio d'inizio. L'attaccante della Roma è adesso il capocannoniere di questa Europa League dopo la tripletta in casa del Villarreal. Il bosniaco è salito a quota otto, uno in più rispetto ad Aritz Aduriz dell'Athletic.

In attesa del fischio d'inizio, si segnala la decisione di eliminare le barriere divisorie nelle curve dello stadio Olimpico di Roma. Durante una riunione tecnica in questura è stato deciso di procedere all'abbassamento delle barriere, partendo dalla Curva sud subito dopo l'incontro Roma Villarreal del 23 febbraio, così da poter completare i lavori in vista del derby Lazio Roma di Coppa Italia del primo marzo. Ci sarà una rimodulazione del servizio degli stewards tenendo conto che la curva rimarrà suddivisa in due settori e, pertanto, sarà necessario evitare scavalcamenti "che costituirebbero violazione di legge e, quindi sarebbero perseguibili ai sensi della normativa di settore". Ci sarà, inoltre, una implementazione del sistema di videosorveglianza con telecamere nella zona centrale e nelle curve.

Roma Villarreal streaming: dove e come vedere

Roma Villarreal si può vedere in diretta streaming gratis, in italiano e live su Sky. Il canale satellitare offre infatti gratis la visione delle partite in streaming tramite il servizio Sky Go che dà la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad. C'è però un limite non da poco con cui occorre fare i conti. Questa opportunità è riservata ai soli abbonati. Occorre però aggiungere anche Now TV che consente anche a chi non ha sottoscritto alcun contratto a breve o a lunga scadenza di acquistare la singola partita Roma Villarreal a 9,99, senza considerare eventuali promozioni proposte di continuo.

A queste proposte di carattere ufficiali o comunque più note al grande pubblico italiano, sono da aggiungere i siti web dei canali stranieri che hanno acquistato i diritti alla trasmissione radiotelevisiva. Per vedere Roma Villarreal è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Lo streaming di Roma Villarreal è anche trasmesso sui siti dei bookmaker, ma è spesso legato alla registrazione e alla dimostrazione di essere utente che punta con regolarità sull'esito degli incontri di calcio.