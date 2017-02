Milan Sampdoria streaming gratis. Dove vedere

Milan e Sampdoria arrivano a questo delicato match con umori opposti. I blucerchiati, nonostante la vittoria con la Roma al Marassi, non sono nelle posizioni che contano e hanno 10 punti di svantaggio proprio sui rossoneri: motivo per cui questa trasferta potrebbe essere l'occasione per accorciare in classifica. Gli uomini di Montella, invece, sono reduci dalla sconfitta con l'Udinese e con una serie di risultati negativi che li ha fatti finire nell'occhio del ciclone. Un ulteriore passo falso con la Sampdoria segnerebbe l'apertura di una piccola crisi. Quella tra doriani e rossoneri sarà la sessantesima sfida in serie A tra le due compagini.

Milan Sampdoria formazioni probabili

In casa Milan il tecnico partnenopeo Vincenzo Montella ha perso Giacomo Bonaventura per infortunio. Al suo posto dovrà scegliere tra uno dei due nuovi acquisti Deulofeu o Ocampos. Confermati invece Bacca e Suso. Sono attese invece delle sorprese nel reparto centrale, con Sosa e Locatelli a contendersi una maglia in regia. Si va invece verso la conferma di Pasalic e Kucka. In difesa ecco Leonel Vangioni, oggetto misterioso chiamato a sostituire l'infortunato De Sciglio.

E a proposito di nuovi acquisti e infortuni, il Milan strizza l'occhio a Martin Caceres. Il difensore inizia la carriera nel Defensor Sporting, in Uruguay ma dall'estate scorsa, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, è svincolato.

Giampaolo si avvicina a questo match con due dubbi di formazione: Viviano o Puggioni in porta e Praet o Linetty a centrocampo. Comunque il modulo prescelto dovrebbe essere il solito 4-3-1-2, con Bruno Fernandes alle spalle della coppia formata da Muriel e Quagliarella. In mediana sono confermati Barreto e Torreira

Milan Sampdoria streaming: dove e come vedere

L'incontro Milan Sampdoria si può vedere in diretta streaming gratis, in italiano e live su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play ovvero danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad. Occorre però aggiungere anche Now TV che permette ai non abbonati Sky, di acquistare la singola partita Milan Sampdoria a 9,90, al netto di promozioni proposte di continuo. Anche la compagnia Tim permette ai suoi clienti di vedere le partite in streaming sul cellulare e sul tablet al costo di 1,99 euro (oltre al 9,99 euro una tantum solo la prima volta). Da aggiungere i siti web dei canali stranieri che hanno acquistato i diritti alla trasmissione radiotelevisiva: è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Lo streaming di Milan Sampdoria è anche trasmesso sui siti dei bookmaker, ma è spesso legata alla registrazione e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con regolarità sull'esito degli incontri di calcio.