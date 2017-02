Milan Sampdoria streaming. Vedere

Vietato sbagliare per Milan Sampdoria. Questo è uno dei leit motiv della gara allo stadio Giuseppe Meazza. Le squadre di Vincenzo Montella e Marco Giampaolo sono reduci da risultati opposti: i blucerchiati hanno vinto per 3-2 contro la Roma in una gara in cui è andata due volte in svantaggio. Situazione differente per i milanesi che si sono fatti sorprendere a Udinese dalla squadra di Del Neri. Anche per questo motivo, si preannuncia un incontro frizzante e ricco di gol, come peraltro è capitato nelle ultime sfide tra i due club. Sia Giampaolo, sia Montella cercheranno la vittoria per continuare la corsa in campionato anche se la cabala sorride al tecnico rossonero. In ogni caso si tratta di un match che promette bene in termini di gioco e spettacolo.

Milan Sampdoria formazione tra dubbi e conferme

Centrocampo a quattro per i blucerchiati e solito attacco guidato dal colombiano Muriel e da Quagliarella: queste le scelte di Giampaolo che sostituirà Ricky Alvarez, che dovrebbe iniziare la gara in panchina, con Fernandes. L'unico ballottaggio è a centrocampo dove Praet e Linetty si giocano un posto da titolare. Confermati invece Torreira e Barreto. Di ballottaggi ce ne sono di più in casa milanista: la sconfitta con l'Udinese ha riproposto vecchi dubbi e Montella dovrà scegliere chi schierare a centrocampo tra Sosa e Locatelli. Il giovane mediano ha mostrato qualche incertezza di troppo. In attacco resta da decidere tra i nuovi arrivi Deulofeu e Ocampos perché la stagione è finita per Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista del Milan è stato operato in Finlandia con successo per una lesione al tendine della coscia sinistra, un infortunio che lo costringerà a uno stop di quattro mesi. Lo rende noto il Milan. L'intervento si è reso necessario per il distacco completo del tendine del lungo adduttore sinistro dall'osso che è stato reinserito e per il distacco parziale dei tendini di obliquo esterno ed interno che sono stati anch'essi ancorati all'osso. Il professor Orava, che ha eseguito l'intervento chirurgico, si è detto soddisfatto della riuscita dello stesso. I tempi per la ripresa agonistica sono stimati in 4 mesi salvo complicazioni.

Milan Sampdoria streaming: come vedere il live gratis

La partita Milan Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Per non abbonati c'è Now TV, sempre di Sky, che non richiede alcun abbonamento, ma un impegno di spesa di a 9,90 euro. Anche l'operatore telefonico Tim dà l'opportunità di vedere in diretta Milan Sampdoria su tablet e cellulare. Da aggiungere ai metodi sopra elencati, diversi canali austriaci, svizzeri e tedeschi che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano mandano live lo streaming sui propri siti web. Infine, altre possibilità per lo streaming passano dai siti dei bookmakers.