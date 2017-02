Bologna Napoli streaming. Dove vedere in chiaro live gratis la partita sabato

I partenopei, dopo il pareggio dello scorso turno di campionato contro il Palermo, non hanno intenzione di frenare la loro rincorsa alla vetta della classifica e puntano decisamente alla conquista del bottino pieno anche con il Bologna al Dall'Ara. La formazione di Donadoni dal canto suo, nonostante il pareggio con il Cagliari, non sarà certamente una avversaria remissiva. Il tecnico napoletano, con il pensiero al prossimo impegno di Champions League, per questa gara di campionato non darà vita al turnover per non stravolgere la squadra. In difesa potrebbe rientrare Koulibaly, a centrocampo Zielinski e in attacco il tridente composto da Mertens, Insigne e Callejon. Scelte che comunque l'ex tecnico dell'Empoli si terrà in petto sino alla vigilia della gara.

Bologna Napoli: le ultime notizie

Sono 30 successi per i rossoblù - l'ultima nello scorso campionato: gol di Rossettini, doppiette di Destro e Higuain - meno della metà per gli azzurri che non vincono da 4 anni. Nel Napoli, tra gli intoccabili c'è lo spagnolo Callejon. L'esterno d'attacco degli azzurri sta vivendo un ottimo momento, non sembra aver risentito della mancanza di Higuain al centro dell'attacco e ha trovato immediatamente anche un buon feeling sia con il polacco Milik, finché ha giocato e sia con Mertens quando è schierato come terminale offensivo. Per questo Sarri nelle sue scelte lo mette sempre tra i titolari e potrebbe farlo anche contro il Bologna. Giornata dopo giornata la formazione partenopea sta dimostrando di essere con la Roma la rivale più accreditata per contendere lo scudetto alla Juventus. Se si toglie qualche pareggio di troppo, nella prima parte di campionato i napoletani hanno fatto veder buone giocate, nella scia di quanto fatto nella scorsa stagione e con un temperamento forse ancora maggiore, in attesa di inserire al meglio anche tutti i nuovi arrivati, Pavoletti incluso.

La formazione di Donadoni al Dall'Ara sarà chiara solo nella mattinata di sabato dopo gli ultimi allenamenti. Sicura la coppia composta da Gastaldello e Maietta al centro della difesa a difesa della porta. Anche il giovane Di Francesco potrebbe avere l'occasione di giocare dal primo minuto, ma se la dovrà vedere con Verdi.

Bologna Napoli streaming: come vedere, anche gratis

Anche Bologna Napoli può essere vista in streaming, con una delle tante possibilità offerte in questo mese di febbraio 2017. Sui siti dei canali satellitari, ad esempio, come quello svizzero RSI La2, quello svizzero-tedesco RTL e quello austriaco ORF. Sullo schermo del televisore si può invece tentare su Astra 1 e Hotbird 13. Non ci sono dubbi che Bologna Napoli sia visibile in streaming su Now TV. Non occorre abbonarsi a Sky e possono essere acquistate e viste anche singoli match. Il costo per vedere Bologna Napoli in diretta live è di 9,99 euro, ma non mancano occasioni di acquisto di ticket settimanali o mensili. Un'opzione aggiuntiva, che presenta similitudini con i siti dei canali satellitari, è quella dei portali dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi occorre avere un conto aperto ed essere attivi. Significa che bisogna di mostrare di giocare con una certa frequenza e di non essere ospiti occasionali.