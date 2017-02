Bologna Napoli streaming. Vedere

Il Napoli di Maurizio Sarri arriva al Dall'Ara di Bologna con buone sensazioni. Nonostante il mezzo passo falso nell'ultima gara casalinga, sa bene di poter inseguire i migliori traguardi. Anche le altre squadre inciampano di tanto in tanto e fanno fatica, ma gli azzurri sono sempre lassù, in corsa su tutti i fronti. Resta solo da capire quando potrà disporre di Milik. Il giocatore della nazionale polacca ha fatto vedere di essersi subito ambientato nella formazione napoletana con Sarri che ha saputo inserirlo in un meccanismo già collaudato nella stagione precedente, e lui ha risposto positivamente sia in campionato che in Champions League. Peccato solo per l'infortunio.

Bologna Napoli formazioni: a chi tocca

Nella partita con il Bologna, Sarri potrebbe mettere in campo Pavoletti, che scalpita per giocare e ha fatto sempre bene tutte le volte che è stato impiegato con la maglia del Genoa. Del resto anche l'italiano può contribuire bene alle segnature come ha fatto la scorsa stagione e in questa prima parte dell'anno. E contro il felsinei potrebbe essere di nuovo anche il momento di Callejon, con Insigne che potrebbe usufruire di un turno di riposo, anche alla luce dell'intoccabilità di Mertens. Detto dei due possibili cambi in attacco, non cambia invece il modulo del Napoli, che rimane invariato con il 4-3-3. Un possibile ballottaggio potrebbe essere quello tra Hamsik e Zielinski, ma probabilmente lo slovacco partirà titolare anche in questa gara.

Tuttavia l'addio polemico di Manolo Gabbiadini avvelena l'ambiente del Napoli alla vigilia di una trasferta difficile come quella di Bologna. Gabbiadini, prima di cominciare la sua nuova esperienza in Premier League con la maglia del Southampton, ha salutato il Napoli e tifosi con un messaggio trasmesso via social network nel quale ha ringraziato un po' tutti, senza nominare il solo Sarri. Evidentemente l'attaccante bergamasco attribuisce all'allenatore la responsabilità delle sue scarse fortune in maglia azzurra.

Bologna Napoli streaming: dove vedere

