Pescara Lazio streaming. Dove vedere

Importante trasferta per la Lazio di Inzaghi, dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro l'Inter. Tuttavia in campionato i biancocelesti sono reduci dall'inattesa sconfitta contro il Chievo: risultato maturato nel finale e che ha portato la Lazio a essere scavalcata proprio dall'Inter. Dunque all'Adriatico gli ospiti vogliono fare bottino pieno e riconquistare il pubblico laziale, dubbiosi per l'inattività di Lotito in sede di calciomercato invernale. Clima più teso tra i biancazzurri pescaresi. Ad aver amplificato la crisi è arrivata la sconfitta con la Fiorentina, maturata nel modo più rocambolesco possibile. Ma il tecnico non vuole perdere la fiducia e tenta di ricominciare proprio in questa gara casalinga. Al di là dei risultati, i ragazzi di Oddo hanno mostrato di non voler fare da sparring partner in questo campionato e anche adesso punteranno quantomeno a un pareggio, scendendo in campo con uno schieramento un po' meno offensivo.

Pescara Lazio formazioni e dubbi della vigilia

5-4-1 mascherato per il Pescara, dato che Caprari e Benali si sacrificheranno anche in un lavoro di copertura. Oddo potrebbe schierare sin dal primo minuto il nuovo acquisto Muntari, tornato nel campionato italiano. L'alternativa è Bruno.

In realtà anche Simone Inzaghi ha i suoi nodi da sciogliere. In avanti, la variante potrebbe essere l'impiego dall'inizio di Keita, decisivo nelle giornate di vena ma spesso al centro delle polemiche per via di qualche intemperanza di troppo. Potrebbe essere lui ad affiancare Felipe Anderson e supportare così Ciro Immobile, confermato a scapito ancora del serbo Djordjevic. Altre incertezze riguardo l'esterno basso di destra con Patric e Basta a contendersi una maglia. Al centro della difesa Hoedt è favorito su Wallace mentre a centrocampo Lulic dovrebbe avere la meglio su Milinkovic Savic, apparso un po' stanco. A completare la mediana confermati capitan Biglia e Parolo nonostante le fatiche, ben ripagate, di coppa.

Pescara Lazio streaming: come e dove vedere

Così come capita tutte le volte che sono i biancocelesti a disputare una gara di campionato, anche in occasione di Pescara Lazio ci sono diversi modi per lo streaming da smartphone, tablet e PC. Indichiamo subito Now TV ovvero la piattaforma di Sky con cui vedere la partita anche senza contratto ovvero con un rapido acquisto on demand. Il costo è di 9,99 euro, ma c'è la possibilità di acquistare ticket mensili o pass di varia durata. Segnaliamo quindi lo streaming con i siti dei bookmaker. Non tutte le agenzie lo permettono e comunque vincolano il live streaming ad alune condizioni come la registrazione alla stessa piattaforma e l'apertura di un conto. Oppure ci sono i siti delle emittenti straniere che hanno acquisto i diritti radiotelevisivi delle immagini della Serie A. Per Pescara Lazio, gli utenti italiano possono tentare con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Anche in questo caso occorre procedere con più di un tentativo.