Juventus Inter streaming live gratis. Dove vedere in chiaro

Il derby d'Italia è sicuramente la gara più importante della 23esima giornata, e si gioca domenica alle 20.45. Una gara che mette di fronte i campioni d’Italia e un'Inter che con la nuova proprietà cinese vuole a tutti i costi risalire e conquistare un posto nella prossima Champions League. Per la Juventus l’obiettivo è il record del sesto scudetto consecutivo. Ci sono insomma tutte le premesse per una grande gara di calcio.

Juventus Inter: ancora dubbi di formazione

Al di à della conferma dell'offensivo 4-2-3-1 con in campo sin dal primo minuto di Hiaguin, Mandzukic, Dybala e Cuadrado, ci sono due dubbi di formazione per Allegri. Nella mediana della Juventus c'è un ballottaggio in corso tra Khedira e Marchisio. Nella difesa a quattro ci potrebbe essere spazio per Stephan Lichtsteiner, fresco di rinnovo, come esterno basso con Barzagli in panchina e conferma di Chiellini e Bonucci nel mezzo. Nelle file del'Inter, la sorpresa potrebbe essere l'impiego di Brozovic al posto di Joao Mario. In attacco torna dal primo minuto Icardi con Candreva e Perisic a supportarlo. Per Pioli è un esame importante, un confronto complicato ma pescare ora un risultato positivo significherebbe dare sostanza alla rincorsa per un posto in Europa.

Ma il più affascinante motivo di attrazione sarà la sfida argentina tra due centravanti poderosi e spietati, Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Higuain ha stracciato tutti i record con una stagione da 36 gol. I Pipita ci ha messo poco ad ambientarsi con 18 gol e con sigilli importanti con Fiorentina, Napoli, Torino e Roma. Rivali nel derby d’Italia ma provenienti da due ambienti ancora più ostili: Icardi è cresciuto nella cantera del Barca dal 2008 al 2011, Higuain ha militato nel Real dal 2007 al 2013.

Juventus Inter streaming: siti web, link e dove vedere

Anche per vedere Juventus Inter in streaming continuano a esserci molte opportunità. Come quelle proposte dai siti delle emittenti straniere che hanno fatto propri i diritti radiotelevisivi. Tra gli esempi ci sono quelli dei paesi Belgio con Medialaan e RTL, Bosnia ed Erzegovina con BHRT e Televizija OBN, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo, Bielorussia con Belteleradio, Andorra con Atresmedia e TV3, Bulgaria con bTV Action, Albania con Vizion Plus, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Birmania con MNTV, Bolivia con Bolivia TV. Occorre però verificare l'effettiva possibilità di visione di Juventus Inter, al pari di quanto accade con i siti dei bookmaker. Cosa che non accade con il servizio Now TV, piattaforma di Sky che non richiede alcun contratto con il canale satellitare. L'app Serie A Tim, scaricabile al costo di 2,99 euro - oltre a 9,99 euro una tantum - e fruibile dai soli clienti Tim, infine, permette di accedere al canale della Lega Calcio Serie A Tim TV che propone tre partite in diretta video in alta definizione a settimana. In ogni caso, tutte queste soluzioni permettono di vedere su smartphone e tablet così come di PC e Mac, le immagini di Juventus Inter.