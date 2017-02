Empoli Torino streaming. Dove vedere

Dopo il pareggio casalingo contro l'Atalanta, capace di rimediare alla rete di Iago Falque, il Torino cerca il riscatto in terra toscana contro l'Empoli. E si troverà davanti una squadra giù di morale per via della inattesa sconfitta contro il Crotone, che ha rappresentato una vera e propria iniezione di sfiducia. La gara del Castellani diventa così un appuntamento importante per entrambe le compagini per cercare di riscattarsi da due mancate vittorie.

Empoli Torino formazioni e ultime notizie

Idee chiare per Martusciello in vista di questo match contro il Torino. Per quanto riguarda la difesa nessun dubbio sulla coppia Costa Bellusci, mentre Pasqual torna ad agire sulla sinistra con Laurini sulla fascia destra. In attacco il tecnico dei toscani conferma sia Pucciarelli sia Mchedlidze con alle loro spalle il nuovo acquisto El Kadadoouri, chiamato a sostituire Saponara. In mediana Krunic, Diousse e Croce. Da parte sua Sinisa Mihajlovic non rinuncia alla sua idea di 4-3-3. Il punto di riferimento in attacco non può che essere Bellotti. Gli altri due componenti del reparto sono l'ex Roma Iago Falque e il servo Ljajic, chiamati a un gran lavoro sugli esterni. L'ex Napoli, Valdifiori, resta titolare a centrocampo, assieme a Baselli e Benassi. Per quanto riguarda la difesa, davanti ad Hart ci soono Rossettini e Moretti, mentre i due laterali sono Barreca e De Silvestri.

Empoli Torino streaming: come vedere

Innanzitutto, ecco la novità: pochi allenamenti e tanti format per far stare i tifosi granata dentro al Toro, a partire dalla sua storia, ma soprattutto vicino ai giocatori. Torino Channel lo si vede su Sky al canale 234: fino a giugno sarà visibile a tutti gli abbonati, poi solo con un acquisto ad hoc (9,90 euro al mese). Sono 26 le persone di LaPresse che lavorano ad un canale 24 ore su 24 che guarda con interesse anche alle giovanili granata e manderà in onda

la partita un’ora e mezza dopo la fine in differita. Dopodiché Empoli Torino viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium. In contemporanea è disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android.

