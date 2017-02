Dove vedere Juventus Inter streaming live gratis.

Signori e signore, appassionati di calcio, tifosi e semplici curiosi fermate per un attimo la vorticosa frenesia della vostra giornata e prendete nota. Domenica sera il calcio italiano è pronto ad indossare la sua veste più elegante per presentare uno degli spettacoli più avvincenti dell’intera stagione. Non una semplice partita, dunque, ma un vero e proprio evento. Che racchiude la storia del calcio in soli novanta minuti. Accomodatevi dunque comodamente sul vostro divano se intendete guardare questa sfida in televisione oppure iniziate a cercare i link utili per vedere gratis in streaming la partita delle partite, Juventus Inter. Non una delle tante e nemmeno una partita di cartello. Sarebbe riduttivo pensarla così. Qui siamo al cospetto del meglio che il campionato di Serie A possa esprimere. Due storie prestigiose, due bacheche colme di coppe e scudetti. Due filosofie diverse di intendere lo stesso sport. Due mondi che, quando si incrociano, non lo fanno mai in maniera banale. Questa è Juventus Inter, questo è il Derby d’Italia.

Vedere Juventus Inter gratis

E Juventus Inter non poteva arrivare in un momento migliore. Le due squadre stanno vivendo un periodo d’oro, i bianconeri volano verso il sesto scudetto consecutivo, i nerazzurri inseguono con sempre più convinzione una qualificazione Champions che solo qualche mese fa suonava come una bestemmia. Le sette vittorie consecutive hanno assottigliato a tre lunghezze il terzo posto occupato ora dal Napoli. Vincere allo Stadium vorrebbe dire per il mago Pioli, il vero artefice della rinascita nerazzurra, riaprire i giochi anche per la lotta scudetto. Allegri tutte queste cose le sa bene e non potrà distrarsi se non vuole cadere nella trappola. Il tecnico livornese però ha recuperato tutti gli infortunati e potrà schierare la migliore formazione in quest’appuntamento se non decisivo per la stagione, poco ci manca. Tranne Lemina Allegri potrà contare sull’apporto di tutti. Barzagli, visto che il modulo scelto da Allegri prevede la difesa a quattro, partirà quasi sicuramente dalla panchina come Dani Alves sostituito da Lichtsteiner che sembra aver di nuovo la fiducia piena dell’allenatore. Rincon, Khedira, Pjanic e il recuperato Marchisio sono gli alfieri dicentrocampo. Il Principino dovrà accomodarsi in panchina nonostante sia uno dei più acerrimi castigatori dell’Inter con le tre reti all’attivo nelle sfide con i nerazzurri. Pjanic, Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuain rappresentano la batteria di attacco con il gigante croato quasi certo della maglia di titolare. Saranno tanti a ricercare il modo migliore per vedere Juventus Inter gratis in streaming.

Juventus Inter link, siti streaming e previsioni in equilibrio

Juventus Inter si potrà declinare anche come la sfida tra Higuain e Icardi. Forse il passato non ancora passato e il futuro che è già presente dell’attacco argentino. Di certo il meglio, o quasi, che il mondo del calcio possa offrire oggi a livello planetario. Sarà interessante seguire anche in streaming la sfida nella sfida, che può valere anche in chiave nazionale, ricercando i link per usufruire dei siti migliori. Le previsioni della vigilia sono ovviamente in equilibrio. Un ruolo importante, oltre agli aspetti puramente tecnici ed agonistici lo avranno pure le motivazioni e, da questo punto di vista, l’Inter di Pioli non sarà da meno. I nerazzurri non vorranno di certo sospendere la cavalcata impressionante fatta di sette vittorie consecutive proprio nel momento topico della stagione. Anche il tecnico emiliano schiererà la formazione migliore.