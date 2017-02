Lazio Milan streaming gratis live. Dove vedere

Sembrava essere diventato un problema, tanto che Montella non ha gradito certi atteggiamenti. E invece Bacca è sempre lì al centro dell'attacco Sarà lui l'uomo in più per aiutare i rossoneri a risalire? Potrebbero essere proprio i suoi guizzi a fare la differenza nella delicata sfida contro la Lazio, in corsa come il Milan per un posto in Europa League. Quella dell'Olimpico è comunque una sfida nella sfida: non mancherà di appassionare anche il duello a distanza tra Bacca e Immobile. L'attaccante capitolino ha cominciato il campionato alla grande e dopo un periodo di appannamento è di nuovo in forma. L'ex torinista avrà il compito di pungere una difesa che, fino a ora, si è mostrata vulnerabile.

Lazio Milan formazioni e sorprese

Montella dovrà fare a meno di Paletta e Kucka, appiedati dal Giudice Sportivo, ma potrà affidarsi ancora all'amato 4-3-3, anche se dovrà decidere a chi consegnare le due maglie da titolare tra Locatelli e Sosa tra Deulofeu e Ocampos. A dirla tutta, c'è anche chi mette in discussione Bacca e non esclude una chance per l'ex pescarese Lapadula. Da parte sua, Inzaghi non rinuncia al 4-3-3 con tutti gli effettivi a disposizione. Il solo dubbio è tra Keita e Lulic nel tridente offensivo con Immobile e Felipe Anderson.

Le sue fragorose risate hanno iniziato a risuonare a Milanello mentre nello spogliatoio si ripresentavano gli incubi delle passate stagioni. E i suoi guizzi di classe hanno trasformato una serata nera in una vittoria epica che può proiettare il Milan fuori dalla crisi, verso l'Europa League. Dopo neanche tre settimane di adattamento, Gerard Deulofeu è diventato l'uomo copertina della squadra di Vincenzo Montella, grazie alla serie di prodezze sfoggiate a Bologna, incluso l'assist per il gol di Mario Pasalic, segnato dal Milan in 9 uomini contro 11.

Lazio Milan streaming: dove e come vedere

Ci sono poi numerose possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet di Lazio Milan. Come quella che arriva dai siti web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi, ad esempio Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro). Occorre però accertarsi dell'assenza di blocchi geografici, introdotti per evitare la diffusione incontrollata delle immagini del campionato italiano di calcio.

Non è gratis, ma vedere Lazio Milan in streamin con Now TV non richiede alcun abbonamento. La piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro purché (novità di quest'anno) sia stato sottoscritto un ticket mensile a una delle sue tante sezioni, anche a carattere non sportivo. L'alternativa a Sky per la diretta live di Lazio Milan è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è indispensabile aver firmato un contratto.