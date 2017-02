Lazio Milan streaming gratis live. Vedere su link

Un passo in avanti e uno indietro: è stato questo il leitmotiv di questa prima parte di stagione del Milan di Montella. Dopo tre sconfitte consecutive stava maturando un altro risultato deludente con il Bologna prima che Pasalic facesse esultare i suoi. Si è trattato di un fuoco di paglia o questa volta il Diavolo finalmente riuscirà a prendere il volo? Nessuna montagna russa in casa laziale. Anche se si è partiti in estate con la querelle-Bielsa e con le solite contestazioni a Lotito, sono arrivati molti risultati positivi e un bel gioco. Vincere contro il Milan sarebbe un ulteriore attestato per uno degli allenatori più giovani di questa Serie A e che, gara dopo gara, sta dimostrando di non essere affatto una soluzione di ripiego per la panchina della Lazio.

Lazio Milan ultime notizie

Per ora sembrano ben spesi i circa 700.000 euro per il prestito fino a giugno dello spagnolo Deulofeu, classe 1994, prodotto della cantera del Barcellona. Nel match contro la Lazio sarà certamente in campo. Il ragazzo è destinato a passare alla storia come la penultima operazione di mercato, prima di Ocampos, del Milan dell'era Berlusconi, che si chiuderà il primo o il 3 marzo. Il cda del club ha confermato che sono queste le date per la prima e la seconda convocazione dell'assemblea che nominerà la nuova governance subito prima del closing, con cui Fininvest cederà la proprietà alla cordata guidatada Sino-Europe Sports.

I tifosi del Milan devono alora segnare due date sul calendario con un circoletto rosso: mercoledì primo marzo e venerdì 3. Sono i giorni della prima ed eventualmente della seconda convocazione dell’assemblea dei soci che sancirà il closing con la cordata cinese. È stato deliberato dopo il Consiglio di amministrazione di una mezzoretta che si è riunito a Casa Milan. Tra i componenti presenti, i due amministratori delegati Adriano Galliani e Barbara Berlusconi. Tutto come previsto, ma ora la svolta è più vicina.

Lazio Milan streaming: i modi per vedere la partita

Le strade certamente percorribili per vedere Lazio Milan in streaming sono quelle di Mediaset Premium e Sky. Per gli abbonati gli strumenti a disposizione sono Premium Play e Sky Go, ovvero la trasposizione sui display di smartphone e tablet di quanto si può vedere sugli schermi televisivi. Per i non abbonati c'è invece Now TV, proposta da Sky, con cui non occorre sottoscrivere alcun contratto con il canale satellitare. Per chi è interessato a vedere in diretta streaming solamente Lazio Milan, la spesa è di 9,99 euro. Ma poi ci sono anche i siti dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi occorre essere giocatori attivi, e quelli delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi. Tra le varie opzioni ci sono quelle dei paesi Lettonia con TV6, Georgia con GPB, Macedonia con MRT, Grecia con ERT, Guatemala con TV Azteca, Ungheria con Magyar Televízió, Indonesia con RCTI, Germania con ZDF, Irlanda con RTÉ e TV3, Kosovo con RTK, Lituania con TV6, Lussemburgo con RTL, Malta con PBS, Messico con Televisa, Honduras con TVC.