Lazio Milan streaming live gratis diretta. Vedere

AGGIORNAMENTO: Sfida per l'Europa League e per un piccolo sogno di Champions League anche se questo si sta quasi socchiudendo visto come vanno le tre davanti. Ma anche l'Europa League non è semplice dopo le vittorie di Inter e Atalanta.

Certo è che dal campo arrivano buone notizie per il Milan, adesso impegnato con la Lazio. Molti hanno parlato di impresa per definire la vittoria di Bologna con il gol di Pasalic e l'assist di Deulofeu in nove uomini. Un successo di coraggio, cercato e ottenuto grazie a due colpi arrivati dal mercato a zero di Galliani. Che saluterà a marzo con un'ultima soddisfazione dopo il successo di Doha, ovvero la Supercoppa conquistata contro i rivali della Juventus, trofeo numero 29 dell'epopea berlusconiana.

Lazio Milan aggiornamenti: il punto

Intanto, Vincenzo Montella contro la Lazio deve fare a meno anche di Romagnoli oltre che degli squalificati Kucka e Paletta. Ha comunque un’altra chance per riportare il Milan in Europa. E poi, sei giorni dopo, la sfida alla Fiorentina, la squadra che l'ha lanciato nel calcio dei grandi. Quello per cui i rossoneri hanno scritto pagine storiche. E vogliono continuare a farlo. Anche se magari con ideogrammi cinesi. È infatti al capolinea, quindi, l'avventura di Silvio Berlusconi, iniziata il 20 febbraio 1986 con l'acquisto del club, con sede in via Aldo Rossi, nel quartiere Portello della città. Che già sta imparando il cinese visto che sull'altra sponda del Naviglio Suning si è già presa l'Inter.

Ma presto dovrà usarlo di più con la cordata guidata da Yonghong Li. Il gruppo di investitori, per cui si stanno definendo gli ultimi nomi, si accollerà anche i 220 milioni di debiti. E c'è di più. Il contratto prevede poi il versamento di altri 350 milioni di euro in tre anni, di cui cento già al momento del closing. L'obiettivo? Acquistare rinforzi per aumentare il livello di qualità della rosa. A occuparsi del club da vicino saranno l'ad (ora in pectore) Marco Fassone e del mercato il direttore sportivo Massimo Mirabelli, mentre saluterà Adriano Galliani, storico manager e braccio destro di Berlusconi. Il patron, invece, dovrebbe mantenere il ruolo di presidente, seppur onorario.

Lazio Milan streaming: siti web, link e dove vedere

