Napoli Genoa streaming su link, siti web per vedere

Il Napoli arriva al match casalingo contro il Genoa con il vento in poppa. Merito della sua vittoria contro il Bologna e delle prestazioni convincenti. Ora i ragazzi di Sarri sono chiamati subito a dare seguito in un match, quello contro un Genoa che contro il Sassuolo ha perso scatenando la voglia di rivalsa, che nasconde le sue insidie. L'incontro è probabilmente da prendere con le molle, ma Sarri vuole dai suoi ragazzi una prova di maturità in vista dell'impegnativa partita di Champions League. Il match del San Paolo si preannuncia sicuramente intenso e combattuto.

Napoli Genoa: formazioni quasi pronte

Nel 3-4-3 con cui Juric farà giocare il Genoa dovrebbe essere confermata la presenza di Gentiletti in difesa: l'argentino formerà con Munoz e Burdisso il trio chiamato a disinnescare gli attacchi del Napoli. In mediana confermatissimi Cataldi e Hiljemark, mentre qualche novità potrebbe esserci sulle fasce, anche se Edenilson e Laxalt continuano a essere favoriti. In avanti spazio a Simeone, già al centro di voci di mercato, supportato da Pandev e Palladino. Nel Napoli, che giocherà con il 4-3-3, dovrebbero esserci meno novità legate agli impegni ravvicinati in campionato e Champions League. Vi sarà sicuramente la conferma di Goulham come esterno basso di sinistra e ci sarà Zielinski in mediana anche con Allan in panchina. Dovrebbe riposare anche Callejon, con Mertens quindi titolare e l'impiego di Pavoletti. Niente riposo invece per Insigne e Hamsik, dopo aver spaccato il match con il Bologna.

Senza dubbio l'uomo più atteso di questa gara è l'ex Pavoletti, che finora non ha dato quell'apporto che da lui tutti si aspettano. Il centravanti del Napoli tuttavia è arrivato solo a gennaio e ha bisogno di tempo per entrare nei complessi meccanismi di gioco di Sarri. Molto atteso è anche Hamsik che in partite come questa può dare qualcosa in più alla squadra per trascinarla verso una vittoria fondamentale.

Napoli Genoa streaming: come e dove vedere

Così come capita tutte le volte che sono i partenopei a disputare una gara di campionato, anche in occasione di Napoli Genoa ci sono diversi modi per lo streaming da smartphone, tablet e PC. Indichiamo subito Now TV ovvero la piattaforma di Sky con cui vedere la partita anche senza contratto ovvero con un rapido acquisto on demand. Il costo è di 9,99 euro e c'è la possibilità di acquistare ticket mensili o pass di varia durata. Tuttavia, da quest'anno è obbligatorio aver fatto proprio un pacchetto (anche quello intrattenimento ad esempio) per poter accedere alla sola gara di calcio, seppur sempre a pagamento.

Segnaliamo quindi lo streaming di Napoli Genoa con i numerosi siti dei bookmaker. Non tutte le agenzie lo permettono e comunque vincolando il live streaming ad alcune condizioni come la registrazione e l'apertura di un conto. Oppure ci sono i siti delle emittenti straniere che hanno acquisto i diritti radiotelevisivi delle immagini della Serie A. Per Napoli Genoa è possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF.