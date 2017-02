Napoli Genoa streaming. Vedere

A Napoli cresce l'ottimismo. Nonostante il terzo posto il classifica, ci sono le ottime prestazioni e risultati rotondi, come la vittoria per 7 a 1 sul campo di Bologna, a consigliare di non porsi limiti. La partenza di Higuain è un un ricordo e sembra non aver intaccato il morale ma soprattutto la qualità di gioco degli azzurri. E adesso contro il Genoa cerca altri tre punti per poi concentrarsi sugli impegni europei. Nonostante il gemellaggio che c'è tra le due tifoserie, il Genoa non concederà nulla agli avversari. La squadra allenata da Juric è attardata in campionato ma la sconfitta con il Sassuolo non può che complicare i piani.

Napoli Genoa formazioni e ultimi aggiornamenti

Ivan Juric schiererà il 3-4-3 per dare maggiore fluidità al reparto di centrocampo, inserendo giocatori come Lexalt e Edenilson entrambi dotati di un'ottima tecnica individuale. In difesa ci sarà spazio per una linea a tre composta da Burdisso nel centro del reparto, mentre Munoz e Gentiletti si muoveranno ai fianchi. In attacco il Genoa potrà contare sulla qualità di Simeone, giocatore che sicuramente impensierirà la difesa partenopea, supportato da Palladino e Pandev. Rispetto alla passata stagione Sarri ha a disposizione una rosa di grande qualità e con maggiori sicurezze. In difesa il Napoli dovrà puntare ancora su Albiol che, insieme a Koulibaly, si posizionerà al centro del reparto. Sulle due fasce laterali si muoveranno Ghoulam a sinistra, mentre a destra Sarri rimpiazzerà lo squalificato Hysaj con Maggio. Zielinski giocherà dal primo minuto insieme a Diawara e a capitan Hamsik, mentre sugli esterni d'attacco Mertens e Callejon faranno da supporto a Pavoletti, ex della gara.

