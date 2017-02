Cagliari Juventus streaming. Dove vedere

I bianconeri della Juventus hanno vissuto una settimana altalenante: dopo la vittoria contro l'Inter sono arrivate tante polemiche che non hanno risparmiato i vertici societari. Tuttavia il campo dice che i torinesi sono ancora il solito schiacciasassi e hanno ripreso a correre. Nonostante giochi tra le mure amiche, per il Cagliari sarà una sfida durissima. I sardi dovranno cercare di giocare senza pressioni per provare a fare lo sgambetto alla Vecchia Signora.

Cagliari Juventus formazioni e ultimi dubbi

Con la vittoria nel recupero di Crotone, la Juventus ha ristabilito i 7 punti di vantaggio sulla Roma e i 9 sul Napoli. E un'altra trasferta incombe, a Cagliari, e Allegri tornerà a impiegare Cuadrado, al posto di Pjaca, non proprio convincente a Crotone. È ufficiale, infine, la cessione di Hernanes, mai amato dal pubblico juventino, ma spesso utile alla causa quando Marchisio era infortunato e Allegri non aveva ancora partorito il 4-2-3-1. Il centrocampista brasiliano è finito al club cinese Hebei Fortune per 8 milioni più 2 di bonus. Nel 4-3-1-2 Rastelli dovrà fare a meno di molti elementi chiave, dagli squalificati Ceppitelli e Joao Pedro agli infortunati Borriello e Faragò. Nonostante le assenze, il tecnico rossoblu è comunque alla prese con almeno due dubbi di formazione: Salamon o Murru al centro della difesa e Dessena o Ionita come mezzala. In entrambi i casi, i primi sono favoriti per scendere in campo dal fischio d'inizio in questo difficile match contro la Juventus.

Cagliari Juventus streaming: dove e come vedere

L'incontro Cagliari Juventus si può vedere in diretta streaming gratis, in italiano e live su Sky e Mediaset Premium. Entrambi offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play ovvero danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad. Tuttavi questa possibilità è riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto con uno dei due. Occorre aggiungere anche Now TV che permette ai non abbonati Sky, di acquistare la singola partita Cagliari Juventus a 9,90, al netto di promozioni proposte di continuo. Attenzioni: a differenza dell'anno scorso, serve aver acquistato un ticket per una delle sue sezioni.

Anche la compagnia Tim permette ai suoi clienti di vedere le partite in streaming sul cellulare e sul tablet al costo di 1,99 euro (oltre al 9,99 euro una tantum solo la prima volta). A questo ventaglio di opportunità occorre aggiungere i siti web dei canali stranieri che hanno acquistato i diritti alla trasmissione radiotelevisiva: è lecito tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox. Lo streaming di Cagliari Juventus è anche possibile con i siti dei bookmaker, ma è spesso legato alla registrazione e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con regolarità sull'esito degli incontri di calcio.