Cagliari Juventus streaming. Vedere

Quella tra Cagliari e Juventus sarà senz'altro una partita interessante. Domenica 24 febbraio alle ore 20.45, i bianconeri cercheranno di replicare i recenti successi contro il Crotone e l'Inter. La Vecchia Signora resta ancora la primissima favorita per lo scudetto, che sarebbe il sesto consecutivo. Tuttavia, qualche certezza sembra iniziare a vacillare e la squadra non si è dimostrata totalmente imbattibile al pari degli scorsi anni. Dovranno vedersela con gli isolani di Rastelli, reduci da una netta sconfitta esterna contro l'Atalanta. Ci sarà sicuramente da divertirsi allo Stadio Sant'Elia. C'è poco da dire sul pronostico di questo match. I bianconeri appaiono nettamente favoriti in virtù di una superiorità tecnica evidente. A tutto questo bisogna aggiungere le ambizioni totalmente differenti, con i sardi che devono cercare la salvezza e lo faranno su altri terreni di gioco.

Cagliari Juventus formazioni e aggiornamenti

La Juve deve rinunciare a Barzagli. Il difensore non è stato convocato per questa sfida, ma Il tecnico Allegri ha comunque tante alternative soprattutto se, come sembra, punterà su una difesa a 4. In ogni caso, davanti Buffon in porta protetto sono attesi Bonucci e Chiellini. Sulle fasce ecco Lichtsteiner da una parte e Alex Sandro. In media giostreranno Pjanic e il nuovo acquisto Ricon. Poi tutti in campo tra Higuain, Dybala, Mandzukic e Cuadrado. Dopo il successo nel recupero contro il Crotone, il tecnico bianconero ha fatto presente come il loro compito era quello di vincere e lo hanno fatto. Nel primo tempo il Crotone ha chiuso un po' gli spazi e i bianconeri circolavano poco velocemente la palla, ma nel secondo tempo hanno sbloccato la partita e quindi l'hanno chiusa. L'importante è fare tesoro di questo insegnamenti nell'incontro con il Cagliari.

In ogni caso non vuole sentire parlare di fuga perché il campionato è ancora lungo. E sulle voi che lo vogliono in Inghilterra il prossimo anno, non smentisce e non conferma. Si limita solo a dire che con la società è in grande sintonia: adesso devono "solo pensare a vincere" e comunque c'è ancora un altro anno e mezzo di contratto.

Cagliari Juventus streaming: vari modi per vedere

Ci sono tanti modi per modi per vedere gratis lo streaming di Cagliari Juventus. Perché ad esempio non provare con i siti dei canali satellitari che trasmettono già la diretta radiotelevisiva? Alcune chance con cui tentare la sintonizzazione sono il canale austriaco ORF, quello canale svizzero RSI La2 o Hotbird 13 e Astra 1. C'è sempre Sky con la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare. Il costo di Cagliari Juventus è di 9,99 euro e in questo momento è in vigore la promozione che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le gare di calcio, inclusa Cagliari Juventus. E ci sono i siti dei bookmaker, anche se al pari di quanto avviene con i portali dei canali satellitari, non è così sicuro riuscire a vedere le gare in live streaming poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito con le puntate.