Inter Empoli streaming. Vedere

A grandi passi verso Inter Empoli, sfida fondamentale per i nerazzurri per mettere definitivamente alle spalle la sconfitta e i veleni della sfida contro la Juventus. L'errore più grande che potrebbe compiere è dare per certa la vittoria. Ci sarà da lottare, anche per l'assenza di giocatori chiave.

Inter Empoli formazioni e incertezze

Icardi e Perisic, espulsi nel finale della sfida con la Juventus, non ci saranno. Per la loro sostituzione sono in pole position Palacio ed Eder. Ma non si tratta dell'unica incognita per Pioli. A centrocampo ci potrebbe essere una chance per Banega al posto di Joao Mario. Out Brozovic, infortunato, il tecnico nerazzurro potrebbe riproporre Ansaldi sulla fascia sinistra. Un confronto impietoso, ma una classifica che di sicuro è migliore di quello che poteva essere. L'Empoli di Martusciello ha 11 punti in meno rispetto alla passata stagione, ma con più di metà del cammino già consumato ha 8 punti di vantaggio sulla zona rossa. Situazione quasi paradossale, figlia di un campionato decisamente più anomalo del solito. Ma che, nonostante tutto, non rappresenta una garanzia.

Per gli azzurri, infatti, il pericolo ora si chiama calendario: Inter a San Siro, Lazio al Castellani e Juventus allo Stadium. Un autentico tour de force che potrebbe portare la squadra a fine mese con gli stessi 22 punti di oggi. Una eventuale ripresa del terzetto di coda, insomma, potrebbe cambiare radicalmente lo scenario e rimettere tutto in discussione. Inoltre l'Empoli ha già pagato, e a caro prezzo, la sindrome da appagamento. È successo meno di due settimane fa, quando la truppa di Martusciello è andata a Crotone con un bel +11 sui calabresi, in quel momento terzultimi, e di fatto la possibilità di chiudere o quasi i giochi.

Solo che poi quella partita non l'hanno proprio giocata, scendendo in campo senza attaccare la spina e rimediando quattro schiaffi che hanno minato anche alcune delle certezze acquisite. La strada, insomma, può sembrare in discesa ma va comunque percorsa. E senza sbandare troppo.

Inter Empoli streaming: dove vedere

Per vedere Inter Empoli in streaming ci sono tante opportunità. Come quella che arriva dai siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini del campionato italiano di calcio. Tra i tanti esempi con cui provare per vedere Inter Empoli ci sono quelli dei paesi Moldavia con Canal 3, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Lussemburgo con RTL, Messico con Televisa, Paesi Bassi con SBS, Lituania con TV6, Nicaragua con Canal 4, Lettonia con TV6, Norvegia con MTG. Si tratta comunque di indicazioni di massima, considerando che non tutte le gare della Serie A sono proposte con regolarità e per via di blocchi geografici sempre possibili.

Ci sono poi i siti dei bookmaker da prendere i considerazione per vedere Inter Empoli, anche se nella maggior parte dei casi si è alle prese con alcuni limiti, come quelli relativi alla registrazione e alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi. Sicuramente via libera con Now TV che non richiede di legarsi a Sky con un abbonamento. C'è però una restrizione con cui fare in conti in questo 2017: l'indispensabile della sottoscrizione preliminare con un ticket mensile o stagionale. Solo in questo può essere acquistata anche la sola Inter Empoli da vedere in streaming a 9,99 euro su PC o Mac o sul proprio smartphone o tablet.