Crotone Roma streaming. Dove vedere

Mercoledì 12 febbraio alle ore 12.30 allo stadio Scida di Crotone i padroni di casa allenati da Davide Nicola affrontano i giallorossi della Roma guidati da Luciano Spalletti. L'incontro è valido per il 24° turno di Serie A ed è importante per entrambe le contendenti ed in particolare per i padroni di casa se vogliono rilanciarsi nella difficile lotta per la salvezza. La Roma dopo la sonora vittoria contro la Fiorentina non vuole fallire l'appuntamento con i 3 punti per non perdere le speranze di potercela ancora fare per il primo posto. La Roma in questo momento occupa il secondo posto in classifica con 7 punti di svantaggio dalla Juventus capolista. Il Crotone è penultimo in graduatoria con 9 punti di ritardo dalla zona salvezza. Non ci sono precedenti allo Scida tre la due compagine per una sfida che rappresenta un vero e proprio inedito casalingo per i calabresi.

Crotone Roma formazioni e ultime notizie

Nelle file dei giallorossi c'è da fare i conti con la sola assenze del lungodegente Florenzi ma comunque ci sono diverse scelte per mister Spalletti che sembra orientato a mettere Dzeko centrale con a supporto Salah e Nainggolan. In mediana De Rossi centro basso con Strootman a imbastire gioco. Nel Crotone i ballottaggi sono due: tra Mesbah e Martella e tra Capezzi e Barberis, con i primi favoriti in entrambi i casi. La Roma è in una fase di ottima forma tattica e psicologica. Il gioco è fluido ed efficace come vorrebbe Spalletti e il Crotone, con tutto il rispetto, in questo momento non sembra in grado di impensierire i giallorossi che non possono permettersi un passo falso.

Crotone Roma streaming: dove e come vedere

Anche se non è gratis, Now TV non richiede alcun abbonamento per vedere Crotone Roma. La piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro. Ma da quest'anno c'è un vincolo in più di cui tenere conto: la necessità di aver acquistato un ticket mensili, anche a non a carattere calcistico o sportivo L'alternativa a Sky per la diretta live di Crotone Roma è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è infatti indispensabile aver sottoscritto un contratto. Tra l'altro Premium Play è anche un servizio on demand di contenuti extracalcistici. Anche in questa occasione, infine, siti dei bookmaker propongono la diretta live di Crotone Roma, ma solo se gli utenti sono regolarmente registrati ovvero se sono giocatori attivi. In ogni caso, è un'opzione aggiuntiva.