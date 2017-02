Crotone Roma streaming gratis live. Vedere

Per la Roma si tratta di continuare a mantenere le speranze di conquistare il primo posto. Per il Crotone di nutrire qualche possibilità di riuscire a salvarsi. Difficile dire chi ha maggiori chance di centrare i rispettivi obiettivi, ma in ogni caso al match dello Scida troveremo due squadre intenzionate a conquistare tre punti.

Crotone Roma formazioni e ultime notizie

Possibile un blando turnover per la squadra di Spalletti rispetto all'ultimo incontro in campionato. In difesa però non sono attesi cambiamenti nel trio di centrali. Sulla fascia sinistra di centrocampo Emerson dovrebbe avere la meglio su Mario Rui. I dubbi più cruciali sono invece in zona offensiva, con la possibilità di un ritorno di Salah al posto di El Shaarawy. Queste sono poi le ore in cui al centro del discussioni è finito Radja Nainggolan, a cui il bianconero proprio non va giù. In un video pubblicato sul sito del Corriere dello sport, il centrocampista della Roma parla dei rivali della Juventus con i tifosi e dice di essere contro i bianconeri da quando è nato. E anche quando giocava a Cagliari era odio a prescindere perché "hanno sempre vinto una volta con un rigore, un'altra su punizione".

Qualche dubbio anche per Davide Nicola in vista del difficilissimo incontro con la Roma. Nel suo 4-4-2 c'è dubbio in difesa tra Mesbah e Martella mentre sono confermati Ceccherini e Ferrari nel mezzo. A centrocampo il mister sembra propenso a schierare Capezzi e Crisetig in mezzo e Sampirisi e Stoian sugli esterni. In attacco si va verso la coppia composta da Trotta e Falcinelli, con quest'ultimo che sembra aver ritrovato la via del gol. Ma oggi avrà vita dura contro una difesa organizzata come quella rossoblu.

