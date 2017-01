Partite streaming Lazio Atalanta, Udinese Roma,Napoli Pescara siti, Rojadirecta live gratis aspettando legge vedere partite gratis

AGGIORNAMENTO: Udinese Roma streaming, Lazio Atalanta streaming, Napoli Pescara streaming: E mentre sta terminando Cagliari Genoa, tutto è pronto per le lo streaming delle altre partite. E oltre a quelle già accenate sono da ricordare anche per l'alta classifica Udinese Roma in streaming e lo streaming di Napoli Pescara

AGGIORNAMENTO Cagliari Genoa streaming, Lazio Atalanta streamin e Sassuolo Palermo streaming: Si gioca prima alle 12,30 Cagliari Genoa, poi successivamente per la metà classifica Lazio Atalanta e Sassuolo Palermo. Partite per la metà classifica almeno, ma anche per la corsa per la salvezza. Lo streaming della partite si può leggere di seguito.

Tutto pronto per una nuova giornata del campionato di Serie A di calcio da vedere anche in diretta streaming da smartphone, tablet e PC. Anche questa volta c'è una larga fetta di utenti che cerca proposte alternative a quelle ufficiali per seguire le partite in diretta live. Come Rojadirecta per la diretta streaming, più volte oscurata o riattivata in Italia, o l'uso scorretto dei Vpn. Si tratta di soluzioni illegali ostacolate dai legittimi detentori dei diritti che sono più volte passate alle vie legali, ma sul satellite, soprattutto per chi vive al confine, è possibile fare un tentativo sul canale svizzero RSI La2, su quello svizzero-tedesco RTL e su quello austriaco ORF.

Il tutto mentre dalle parti del governo si lavora su un provvedimento per consentire la trasmissione in chiaro e per tutti di una partita di Serie A a settimana poiché "il mercato dei diritti audiovisivi sportivi assume da sempre un ruolo decisivo non solo per la vita e la sopravvivenza del mondo del calcio, ma anche per la tenuta e lo sviluppo del mercato delle comunicazioni". L'appuntamento, se mai arriverà, è comunque non prima della prossima stagione

Da parte sua, Sky propone due strade: l'app Sky Go, solo per abbonati, e la piattaforma Now TV per il cui utilizzo non occorre un abbonamento al canale satellitare e né l'installazione di una parabola sul tetto di casa. Possono essere acquistati singoli eventi sportivi, tra cui appunto gli incontri di Serie A, senza la necessità di proseguire nella fruizione del servizio per i giorni successivi. Anche se non sono incluse le partite di calcio, si fa presente i primi 14 giorni sono gratuiti. Al termine di questo periodo di prova è possibile non rinnovare l'accordo senza vincoli.

L'elenco dei device compatibili con la piattaforma web Now TV include PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1 (2012), Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e il Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.

Ecco poi Mediaset con tutti gli incontri di Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Genoa e le esclusive di Ligue 1, Coupe de la Ligue, Scottish League e Arsenal Channel, da vedere attraverso la sua piattaforma on demand Premium Play, comunque riservata agli abbonati. Il pacchetto Serie A & Sport può essere abbinato a quello Serie & Doc a 15 euro al mese fino al 31 maggio 2017 anziché a 24 euro, ma solo per le attivazioni via web. A completamento delle possibilità, si ricorda l'abbonamento a Serie A Tim, app da 9,99 euro, che include anche video-gol e video-sintesi di tutte le partite, video-rubriche tematiche.