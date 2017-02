11111 Fiorentina Udinese streaming live gratis. Dove vedere

La netta sconfitta subita in settimana contro la Roma ha rivelato tutte le fragilità della Fiorentina. I viola cercheranno comunque di riscattarsi contro una squadra che appare alla sua portata. Questo è comunque uno snodo importante per evitare di collezionare due stop di fila e aprire quella che sembrerebbe una vera e propria mini-crisi. Buoni risultati e discreto gioco sono la formula per riavvicinare la tifoseria alla squadra e mettere da parte, per adesso, le polemiche tra il tecnico Paulo Sousa e la dirigenza. In caso di vittoria contro i friulani la squadra del portoghese si rilancerebbe in ottica Europa League. Ma ci sarà da combattere e da pedalare.

Fiorentina Udinese formazioni, infortuni e squalifiche

Dalle parti dei viola, i riflettori sono puntati su Tomovic, destinato a essere schierato sin dal primo minuto di gioco. Maglia da titolare anche per lo sloveno Ilicic, anche se il suo andamento è piuttosto altalenante. Il giudice sportivo, in relazione al posticipo Roma Fiorentina, ha squalificato per un turno il viola Sanchez. Vale la pena ricordare come non siano stati sanzionati i cori ingiuriosi dei tifosi dell'Inter contro un giocatore della Lazio, segnalati a San Siro da ispettori della Procura durante il quarto di finale di coppa Italia. Per quanto riguarda l'Udinese, sono due le novità da segnalare. Lo stop del nuovo acquisto Gnoukouri per problemi cardiaci: ne avrà per almeno tre mesi. E il rientro di Badu da Coppa d'Africa. Il ghanese è rientrato (in ritardo), ha lavorare con il gruppo ed è a disposizione del tecnico friulano.

Fiorentina Udinese streaming: come vederla

Non è difficile vedere Fiorentina Udinese in streaming per il semplice motivo che esistono diverse occasioni per smartphone, tablet e PC. Una di queste è affidarsi ai siti di quei canali satellitari stranieri che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi per la trasmissione delle gare del campionato di Serie A. Ad esempio si può fare un proficuo tentativo in Spagna su Atresmedia e TV3, in Svezia su MTGm in Suriname su STVS, in Serbia su RTS, in Russia su Match TV, in Svizzera su SRG SSR, in Slovacchia su RTVS, negli Stati Uniti d'America su Fox, in Turchia su TRT, in Slovenia su Pro Plus. Non va dato nulla per certo: anche se nelle scorse settimane hanno proposto partite su partite, occorre verificare tutte le settimane se anche quella desiderata viene regolarmente trasmessa.

Un'altra occasione arriva dalle piattaforme dei bookmaker, ma in questo caso bisogna fare i conti con alcuni limiti oggettivi, come la registrazione al portale di riferimento, l'apertura di un conto e il mantenimento di un profilo attivo. Naturalmente è possibile vedere Fiorentina Udinese in streaming su Now TV di Sky che non richiede abbonamenti al canale satellitare e le offerte sono continue. Occorre però fare presente che, a differenza dello scorso anno, la visione della gara, anche se a pagamento è subordinata all'attivazione di un ticket a una qualsiasi delle sezioni proposte, come Intrattenimento o Serie TV. E ovviamente, gli abbonati di Premium e Sky possono certamente vedere lo streaming di Fiorentina Udinese rispettivamente su Premium Play e Sky Go, da dispositivi fissi o mobile.