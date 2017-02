Torino Pescara streaming. Vedere

Il Pescara arriva all'Olimpico Grande Torino in una pessima condizione di classifica e ambientale. Le possibilità di salvezza per i Delfini si stanno riducendo di settimana in settimana, ma di certo mister Oddo non vorrà steccare anche nel match imminente contro il Torino. Mihajlovic è alle prese ancora con troppi alti e bassi e anche lui è ora obbligato a fare punti per rosicchiare posizioni di classifica. Dopo la netta sconfitta contro la Lazio, mister Oddo deve riuscire a far voltare pagina alla sua squadra, e per riuscirci prevede anche alcuni cambiamenti chirurgici alla sua formazione tipo, soprattutto nel comparto offensivo.

Torino Pescara formazioni e ultime notizie

I Delfini devono continuare a rinunciare agli infortunati Fornasier e Bahebeck, Gilardino, Campagnaro e Bovo mentre Mihajlovic deve necessariamente fare a meno degli squalificati Baselli e Valdifiori. Il Torino attende il Pescara con il solito 4-3-3. Nel trio di mediana si preparano al ritorno da titolari Lukic e Benassi assieme a Obi. In difesa, sulla fasce sono pronti Barreca e De Silvestri mentre al centro Ajeti e Moretti sono chiamati a proteggere Joe Hart. Solito tridente d'attacco con Belotti al centro, assistito da Ljajic e Iago. I granata esibiscono il quinto miglior attacco con 40 reti segnate, ma quei 33 gol subiti continuano a essere un po' troppi. Domenica proveranno a migliorare la differenza reti.

Torino Pescara streaming: siti web, link e dove vedere

Anche per vedere Torino Pescara in streaming continuano a esserci molte opportunità. Come quelle proposte dai siti delle emittenti straniere.

Cosa che non accade con il servizio Now TV, piattaforma di Sky che non richiede alcun contratto con il canale satellitare. Anche l'app Serie A Tim, scaricabile al costo di 1,99 euro - oltre a 9,99 euro una tantum - e fruibile dai soli clienti Tim permette di vedere la gara. In ogni caso, tutte queste soluzioni sono fruibili sia su smartphone e tablet e sia su PC e Mac. Sky mette poi sul campo una soluzione tutta per abbonati. Si tratta di Sky Go. L'applicazione è scaricabile da tutti sugli store di riferimento e per la sua fruizione occorre aver sottoscritto a monte una delle tante possibilità contrattuali elaborate da Sky. Stessa cosa per Mediaset con Premium Play per la diretta streaming degli incontri della Serie A, tra cui Torino Pescara.