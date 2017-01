Partite streaming live gratis Serie A calcio da vedere su link, siti web

Ormai parole come streaming, diretta live, siti web sono entrati nel lessico comune. Segno della rivoluzione tecnologico che ancora sta rilasciando i suoi effetti in una società che sta subendo trasformazioni così profonde e in così poco tempo come mai era accaduto prima nella storia. Ma non è questo il momento di aprire discorsi che richiederebbero troppo tempo per essere affrontati con il necessario approfondimento. La navigazione in internet è un aspetto main stream nella società del ventunesimo secolo. E sono in tanti, soprattutto i più giovani, a porre molta attenzione per la ricerca delle informazioni necessarie a soddisfare le curiosità o a conoscere le ultime novità di un settore sempre in evoluzione. Tra le informazioni più ricercate c’è anche quella che riguarda come vedere le partite della Serie A in streaming. Una tendenza in evoluzione che permette anche a chi non ha sottoscritto un abbonamento con la pay per view di assistere, gratis, a uno degli spettacoli che ad ogni appuntamento riesce a far registrare il pieno in fatto di pubblico.

Streaming gratis e streaming live

Visto il successo riscosso dallo streaming, sono moltissimi i server costruiti per ospitare i file audio e video che verranno trasmessi attraverso questa modalità.

Esistono due tipologie di streaming:

Streaming on demand Streaming live

A volte il termine streaming viene utilizzato come sinonimo di diretta, ma non è così. Bisogna sempre indicare se il contenuto è live oppure no.

Come vedere la Serie A in streaming siti web migliori

Per chi non lo sapesse ancora il termine streaming identifica un’emissione di dati audiovisivi trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso la rete telematica. Quando i dati giungono a destinazione vengono riprodotti. Il leggero ritardo con cui arrivano le immagini, ben conosciuto dagli esperti fruitori, è dovuto alla compressione dei dati. Quando si vuole sapere come vedere la serie A in streaming senza avere problemi, è importante tenere sempre presente che questa modalità può comportare la violazione della legge e per questo bisogna scegliere con attenzione i siti web migliori. Esistono infatti siti legali, soprattutto quelli che hanno acquistato all’estero il diritto di trasmettere le partite della Serie A che garantiscono anche la sicurezza e una buona qualità audio e video. Solo la telecronaca, come è facile immaginare, non sarà in italiano.

I siti migliori dove ricercare le partite sono quelli dei canali satellitari stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano all’estero. Eccone alcuni

RTVS, Slovacchia BT Sport e ITV, Regno Unito Match TV, Russia RCN TV, Colombia Ukrayina, Ucraina Meridiano Television, Venezuela bTV Action, Bulgaria Teletica, Costa Rica CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV, Cina Atresmedia e TV3, Spagna MTGm, Svezia UzReport TV, Uzbekistan STVS, Suriname RTS, Serbia BHRT e Televizija OBN, Bosnia ed Erzegovina Fox, Stati Uniti d’America TRT, Turchia SRG SSR, Svizzera Slovenia con Pro Plus

Streaming partite da vedere. Dove e come

Ovviamente lo streaming è la modalità ideale per vedere le partite della Serie A per chi ha deciso di non sottoscrivere un abbonamento alla Pay per View. Ma anche da altri che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti ad acquistare il biglietto per recarsi allo stadio oppure, pur avendo sottoscritto un abbonamento, durante i novanta minuti della partita si trova per i motivi più disparati fuori da casa. In questo caso però si potrebbe ricorrere alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium. Altrimenti basta sapersi orientare e andare sui siti che renderanno possibile vedere l’evento in maniera gratuita.