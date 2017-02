Cagliari Juventus streaming live gratis diretta

Le ultime due vittorie contro Inter e Crotone, Massimiliano Allegri ha mostrato ancora una volta che, alla lunga, le sue scelte pagano e, come è probabile, andrà avanti per la sua strada, anche a costo di prendere decisioni all'apparenza impopolari. In casa rossoblu, invece, c'è aria di tranquillità e ora la banda terribile di Rastelli vuole provare anche ad uscire indenne dalla sfida infuocata della Juventus, con la consapevolezza però che al Cagliari nessuno chiederà un'impresa che, almeno sulla carta appare ardua. Tuttavia davanti al pubblico amico c'è voglio di ben figurare e nulla è impossibile. Almeno sulla carta.

Cagliari Juventus formazioni e nuovi addii

Dalle parti della Juventus si va ancora una volta verso il tridente pesante con Higuain, Dybala e Mandzukic, oltre a Cuadrado. Possibile l'impiego di Rincon al posto di Khedira. Nessun dubbio, invece, sugli uomini che formeranno la linea di centrocampo, visto che Stephan Lichtsteiner è destinato a tornare a destra, Alex Sandro a sinistra e nel mezzo Bonucci e Chiellini considerando l'indisponibilità di Barzagli. Tanti guai per Rastelli, considerando che sono out per squalifica Ceppitelli e Joao Pedro e per infortunio Borriello e Faragò. All vigilia della sfida del Sant'Elia, la Juventus saluta Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, in arte Hernanes. Il centrocampista brasiliano lascia l'Italia e proseguirà la sua carriera in Cina, nell'Hebei Fortune, con cui la società bianconera ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo.

Cagliari Juventus streaming: come vedere

Cagliari Juventus viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium. In contemporanea per i rispettivi clienti rendono disponibile lo streaming delle partite rispettivamente tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Sky rilancia poi con Now TV, piattaforma per la vedere anche una sola gara, tra cui Cagliari Juventus, senza abbonarsi e al costo di 9,99 euro. Tra le opzioni per gli utenti italiani c'è poi quella dell'operatore telefonico Tim, solo per i suoi clienti, con cui vedere in streaming le partite della propria squadra del cuore a 1,99 euro, a cui aggiungere 9,99 euro solo la prima volta come forma di abbonamento.

