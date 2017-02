Chievo Napoli streaming live gratis diretta

La sconfitta di Madrid con il Real non è piaciuta a Sarri e ai suoi calciatori. La sfida con il Chievo arriva dunque in un momento delicato per il Napoli. I padroni di casa con i loro 32 punti in classifica vivono un buon momento e la sfida con il Napoli diventa un appuntamento davvero importante per gli scaligeri che, in caso di risultato positivo, potrebbero allungare la loro striscia positiva.

Chievo Napoli formazioni e polemiche

Per questa gara ci si aspetta un po' di cambi da parte di Sarri. Dal primo minuto potrebbero giocare Allan e Jorginho al posto di Zielinski e Diawara. In attacco Callejon, Mertens e Insigne continueranno a essere i perni del reparto. Ma di colpo la polemica ha fagocitato tutto il resto, facendo passare in secondo piano la partita giocata sul campo del Real Madrid. L'uscita di De Laurentiis è stata giudicata ingenerosa, improvvida, intempestiva, inutile. Lo dicono tutti. Se avesse avuto qualcosa da contestare a Sarri, lo avrebbe dovuto fare a porte chiuse, negli uffici di Castel Volturno, senza sbandierare le critiche ai quattro venti, in un momento in cui, in ogni caso, tutto il Napoli - giocatori, allenatore e società - era esposto in una vetrina prestigiosa, anzi la più importante e prestigiosa del mondo. Sono in tanti, poi, ad interrogarsi sul perché De Laurentiis abbia scelto questa strategia. Nessuno ritiene che il presidente abbia parlato soltanto perché sopraffatto dall'amarezza.

Chievo Napoli streaming live gratis

La partita Chievo Napoli si può vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis. Viene infatti trasmessa da Sky e da Mediaset Premium, che rendono disponibili dei servizi per lo streaming con Sky Go e Premium Play con cui, porta di ingresso alla diretta live su tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone. E c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non serve abbonarsi al canale satellitare. Le promozioni adesso in vigore prevedono la possibilità di vedere in streaming anche una sola partita, come Chievo Napoli, a 9,99 euro, ma non mancano le occasioni di acquistare ticket mensili a 19,99 euro, stagionali a 99,99 euro o pass con contenuti variabili.

In aggiunta, ci sono svariati canali stranieri come ORF, RSI, LA2 e RTL che avendo ottenuto i diritti radiotelevisivi per la Serie A, trasmettono lo streaming online sui propri siti web. Si può tentare anche nei paesi Lettonia con TV6, Lituania con TV6, Lussemburgo con RTL, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Messico con Televisa, Moldavia con Canal 3, Paesi Bassi con SBS Nicaragua con Canal 4, Norvegia con MTG. Non è scontato che trasmettano Chievo Napoli e non mancano dubbi dal punto di vista legale.

In questa stagione lo streaming delle gare del campionato italiano di calcio passa anche dai siti di bookmaker. In pratica le principali agenzie che operano anche in Italia propongono il live streaming dei match sulle proprie piattaforme web. Ma attenzione ai limiti, come quello della non trasmissione di tutti i match o quello sulla possibilità riservata solo a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online.